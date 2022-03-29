Українців чекає тепло до +22, а потім різкі дощі та похолодання: названо дату

Кінець березня порадує українців теплою погодою.

В Україні в найближчу добу погоду визначатиме тепле повітря з південного заходу Європи. У деяких областях дощитиме.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

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Вдень 29 березня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях місцями невеликий дощ. Максимальна температура повітря становитиме +12…+17 градусів, у Чернівецькій області та на Одещині до +19 градусів.

Вітер ще залишиться поривчастим, сильнішим — у східних, центральних областях та у південній частині.

У Києві місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, поривчастий. Температура вдень +11…+16 градусів тепла.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 30 березня, у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий, подекуди помірний дощ. На решті території без опадів.

Температура вночі +2…+7 градусів, вдень +13…+18 градусів тепла. На півдні країни +16…+21, у північній частині +9…+14.

У Києві в середу невеликий дощ, температура вночі +5…+7 тепла, вдень +11…+13 градусів тепла.

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві найближчого тижня прогнозують дощ, на початку квітня із мокрим снігом.

Прогноз погоди у Києві на 29 березня — 4 квітня

У Харкові до суботи очікується тепла погода, вдень до +19 градусів тепла, у неділю похолодає та пройде сніг.

Прогноз погоди у Харкові на 29 березня — 4 квітня

У Львові найближчими днями пройдуть дощі, 3-4 квітня очікуються заморозки.

Прогноз погоди у Львові на 29 березня — 4 квітня

В Одесі найближчими днями встановиться тепла та ясна погода, на вихідні прогнозують дощі.

Прогноз погоди у Одесі на 29 березня — 4 квітня.

У Дніпрі до кінця березня погода буде теплою. За деякими прогнозами, може потепліти аж до 22 градусів. На початку наступного місяця дощитиме, температура повітря опуститься вночі до +1, вдень +6…+10 градусів.

Прогноз погоди у Дніпрі на 29 березня — 4 квітня

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Зазначимо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує у квітні 2022 року в Україні теплу погоду на початку місяця, похолодання та нічні заморозки у середніх числах та опади в останню декаду.

У той час як народний синоптик Станіслав Щедрін зазначає у своєму прогнозі, що квітень цього року супроводжуватиметься поривчастими вітрами.