Украинцев ждет тепло до +22, а потом резкие дожди и похолодание: названа дата

Конец марта порадует украинцев теплой погодой.

В Украине в ближайшие сутки погоду будет определять теплый воздух с юго-запада Европы. В некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Днем 29 марта в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет составлять +12…+17 градусов, в Черновицкой области и в Одесской области до +19 градусов.

Ветер еще останется порывистым, более сильным — в восточных, центральных областях и в южной части.

В Киеве местами небольшой дождь. Ветер юго-западный порывистый. Температура днем +11…+16 градусов тепла.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 30 марта, в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов тепла. На юге страны +16…+21, в северной части +9…+14.

В Киеве в среду небольшой дождь, температура ночью +5…+7тепла, днем +11…+13 градусов тепла.

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве в ближайшую неделю прогнозируют дождь, в начале апреля с мокрым снегом.

Прогноз погоды в Киеве на 29 марта - 4 апреля

В Харькове до субботы ожидается теплая погода, днем до +19 градусов тепла, в воскресенье похолодает и пройдет снег.

Прогноз погоды в Харькове на 29 марта - 4 апреля

Во Львове в ближайшие дни пройдут дожди, 3-4 апреля ожидаются заморозки.

Прогноз погоды во Львове на 29 марта - 4 апреля

В Одессе в ближайшие дни установится теплая и ясная погода, на выходных прогнозируют дожди.

Прогноз погоды в Одессе на 29 марта - 4 апреля

В Днепре до конца марта будет теплая погода. По некоторым прогнозам может потеплеть аж до 22 градусов. В начале следующего месяца пройдут дожди, температура воздуха опустится ночью до +1, днем +6…+10 градусов.

Прогноз погоды в Днепре на 29 марта - 4 апреля

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Отметим, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует в апреле 2022 года в Украине теплую погоду в начале месяца, похолодание и ночные заморозки в средних числах и осадки в последнюю декаду.

В то время как народный синоптик Станислав Щедрин отмечает в своем прогнозе, что апрель этого года будет сопровождаться порывистыми ветрами.