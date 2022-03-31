"Потрібно більше зброї": Єрмак закликав Канаду допомогти Україні у війні з росією (відео)

Українським захисникам потрібне озброєння для захисту міст від ракетного обстрілу та авіаударів

Україна потребує великої кількості зброї, щоб перемогти у війні проти росії.

Про це глава офісу президента Андрій Єрмак розповів канадському виданню Global News.

"Стрілкова зброя, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети – нам потрібне все", — сказав він.

Єрмак підкреслив, що насамперед Україна потребує ефективних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб убезпечити населення мирних українських міст.

Він додав, що наша країна використовуватиме будь-які переговорні майданчики, щоб достукатися до міжнародних партнерів та отримати зброю, яка дозволить закрити небо.

Як повідомлялося раніше, у США заявили, що шукають можливості допомогти Україні у питанні закриття неба від російської авіації і вже замислюються про постачання складних систем ППО.

Про постачання передових комплексів ППО раніше повідомляли й в Британії. Так міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес говорив, що його країна вже передала Україні комплекси Starstreak, а перші розрахунки українських зенітників уже навчені та виконують бойові завдання.

Своєю чергою, постачання зенітних комплексів С-300 підтримала Словенія, прем’єр якої висловив переконання, що після перемоги над росією в України буде одна з сильніших армій у Європі, якщо не найсильніша.