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"Нужно больше оружия": Ермак призвал Канаду помочь Украине в войне с россией (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украина нуждается в большем количестве комплексов ПВО Новость обновлена 31 марта 2022, 05:07
Украина нуждается в большем количестве комплексов ПВО

Украинским защитникам нужно вооружение для защиты городов от ракетных обстрелов и авиаударов

Украина нуждается в большом количестве оружия, чтобы победить в войне против россии.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал канадскому изданию Global News.

"Стрелковое оружие, системы разминирования, дроны, контрбатарейные радары, гаубицы, бронежилеты – нам нужно все", — сказал он.

Ермак подчеркнул, что в первую очередь Украина нуждается в эффективных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы обезопасить население мирных украинских городов.

Он добавил, что наша страна будет использовать любые переговорные площадки, чтобы достучаться к международным партнерам и получить оружие, которое позволит закрыть небо.

Как сообщалось ранее, в США заявили, что ищут возможности помочь Украине в вопросе закрытия неба от российской авиации и уже задумываются о поставке сложных систем ПВО.

О поставках передовых комплексов ПВО ранее сообщали и в Британии. Так министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес говорил, что его страна уже передала Украине комплексы Starstreak, а первые расчеты украинских зенитчиков уже обучены и выполняют боевые задачи.

В свою очередь поставку зенитных комплексов С-300 поддержала Словения, премьер которой выразил убеждение, что после победы над россией у Украины будет одна из сильнейших армий в Европе, если не самая сильная.

Теги:
#Украина #Россия #Андрей Ермак
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