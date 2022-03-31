НАТО само захочет вступления Украины: в Словении оценили успехи ВСУ в войне против россии

Премьер Словении считает, что Украина после победы над россией будет обладать одной из сильнейших армий Европы.

Словения поддерживает идею о передаче Украине зенитно ракетных комплексов С-300 и считает, что после победы в войне над россией НАТО само захочет видеть нашу страну в своем составе.

Об этом в комментарии CNN рассказал премьер Словении Янез Янша.

По его словам, Украина нуждается в мощных комплексах ПВО, а потому он поддерживает идею передать украинским защитникам ЗРК С-300. Вместе с тем он подчеркнул, что не желает много говорить на тему того, какая помощь оказывается его страной Украине.

Также Янша сообщил, что говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским и тот рассказал ему об идее провести референдум по поводу конституционных поправок относительно отказа от вступления в НАТО. Премьер Словении предположил, что руководство Украины приняло какое-то "прагматическое решение".

"После того, как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО захочет, чтобы они присоединились", — сказал Янша и добавил, что после победы украинская армия будет одной из сильнейших, если не самой сильной в Европе.

Как сообщалось ранее, во время переговоров в Стамбуле делегации россии и Украины работали над системой гарантий для нашей страны, которая напоминает положение статута НАТО о коллективной безопасности. Она предусматривает, что в случае нападения на Украину страны-гаранты будут обязаны закрыть небо и поставить оружие для защиты.

В то же время согласно опросам 45% украинцев выступает против отказа от вступления в НАТО, а согласиться на это ради завершения войны готовы 37%.