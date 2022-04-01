"еДокумент" та "еВраг": які нові функції з’явилися у "Дії" у воєнний час

Якими новими послугами можна скористатися у "Дії".

З початку війни у додатку "Дія" з’явилося безліч нових та корисних послуг.

Про те, які електронні послуги поставили на режим очікування, і які проекти запустили — у матеріалі Телеграфа.

У додатку зникли деякі документи, стало неможливо згенерувати сертифікат про вакцинацію та отримати 1000 грн за вакцинацію.

Натомість з’явився "еДокумент".

"еДокумент" — це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.

"еДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особи. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.

"Дія TV" та "Дія Радіо" — в додатку можна дивитися і слухати національний телемарафон, щоб 24/7 стежити за подіями в Україні.

Фонд "Повернися живим" у "Дії". За допомогою програми за пару кліків можна переказати гроші на потреби української армії.

"еВраг", у якому після авторизації за допомогою "Дії", можна повідомляти про ворожі війська.

Щоб надіслати дані в чат-бот, потрібно:

Натиснути "Авторизуватися" та підтвердити особистість через додаток "Дія"; Вибрати, що саме бачили – техніку чи окупантів; Надіслати фото- або відеопідтвердження; Вибрати область та вказати геолокацію, на якій був помічений ворог; Описати подробиці того, що побачили.

Компенсація за ушкоджене майно.

Громадяни України, у яких з початку широкомасштабного вторгнення Росії було пошкоджено майно, можуть подати заявку на відшкодування.

Щоб подати заявку, потрібно:

У розділі "Послуги" виберіть "Пошкоджене майно". Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (дані про пошкоджений об’єкт, фото та опис пошкоджень та контактні дані) Після реєстрації повідомлення чекайте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, які будуть визначені урядом найближчим часом.

"еБайрактор"

Усі користувачі програми "Дія" зможуть відчути себе оператором "Байрактара". онлайн-гра, в якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки, допоможе вам заспокоїтися та зняти стрес.

Зазначимо, що для користування всіма новими послугами необхідно оновити програму.

Нагадаємо, на українців з 1 квітня чекає низка нововведень. Крім того, уряд запровадив план підтримки посівної, у зв’язку з чим аграрії зможуть отримати додаткові виплати та пільги.