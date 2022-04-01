"еДокумент" та "еВраг": які нові функції з’явилися у "Дії" у воєнний час
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Якими новими послугами можна скористатися у "Дії".
З початку війни у додатку "Дія" з’явилося безліч нових та корисних послуг.
Про те, які електронні послуги поставили на режим очікування, і які проекти запустили — у матеріалі Телеграфа.
У додатку зникли деякі документи, стало неможливо згенерувати сертифікат про вакцинацію та отримати 1000 грн за вакцинацію.
Натомість з’явився "еДокумент".
"еДокумент" — це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.
"еДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особи. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.
"Дія TV" та "Дія Радіо" — в додатку можна дивитися і слухати національний телемарафон, щоб 24/7 стежити за подіями в Україні.
Фонд "Повернися живим" у "Дії". За допомогою програми за пару кліків можна переказати гроші на потреби української армії.
"еВраг", у якому після авторизації за допомогою "Дії", можна повідомляти про ворожі війська.
Щоб надіслати дані в чат-бот, потрібно:
- Натиснути "Авторизуватися" та підтвердити особистість через додаток "Дія";
- Вибрати, що саме бачили – техніку чи окупантів;
- Надіслати фото- або відеопідтвердження;
- Вибрати область та вказати геолокацію, на якій був помічений ворог;
- Описати подробиці того, що побачили.
Компенсація за ушкоджене майно.
Громадяни України, у яких з початку широкомасштабного вторгнення Росії було пошкоджено майно, можуть подати заявку на відшкодування.
Щоб подати заявку, потрібно:
- У розділі "Послуги" виберіть "Пошкоджене майно".
- Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (дані про пошкоджений об’єкт, фото та опис пошкоджень та контактні дані)
- Після реєстрації повідомлення чекайте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, які будуть визначені урядом найближчим часом.
"еБайрактор"
Усі користувачі програми "Дія" зможуть відчути себе оператором "Байрактара". онлайн-гра, в якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки, допоможе вам заспокоїтися та зняти стрес.
Зазначимо, що для користування всіма новими послугами необхідно оновити програму.
Нагадаємо, на українців з 1 квітня чекає низка нововведень. Крім того, уряд запровадив план підтримки посівної, у зв’язку з чим аграрії зможуть отримати додаткові виплати та пільги.
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