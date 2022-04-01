"еДокумент" и "еВраг": какие новые функции появились в "Дії" в военное время

Какими новыми услугами можно воспользоваться в "Дії".

С начала войны в приложении "Дія" появилось множество новых и полезных услуг.

О том, какие электронные услуги поставили на "режим ожидания", и какие проекты запустили — в материале "Телеграфа".

В приложении исчезли некоторые документы, стало невозможно сгенерировать сертификат о вакцинации и получить 1000 грн за вакцинацию.

В то же время появился "еДокумент".

"еДокумент" — это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.

"еДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые из-за войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность.

"Дія TV" и "Дія Радио" — в приложении можно смотреть и слушать национальный телемарафон, чтобы позволяет 24/7 следить за событиями в Украине

Фонд "Вернись живым" в "Дії". С помощью приложения за пару кликов можно перевести деньги на нужды украинской армии.

"еВраг", в котором после авторизации с помощью "Дії", можно сообщать о вражеских войсках.

Чтобы отправить данные в чат-бот, нужно:

Нажать "Авторизоваться" и подтвердить личность через приложение "Дия"; Выбрать, что именно видели — технику или оккупантов; Прислать фото- или видеоподтверждение; Выбрать область и указать геолокацию, на которой был замечен враг; Описать подробности того, что увидели.

Компенсация за поврежденное имущество.

Граждане Украины, у которых с начала широкомасштабного вторжения россии было повреждено имущество, могут подать заявку на возмещение.

Чтобы подать заявку нужно:

В разделе "Услуги" выберите "Поврежденное имущество". Заполните форму, указав необходимую информацию (данные об поврежденном объекте, фото и описание повреждений и контактные данные) После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

"еБайрактар"

Все пользователи приложения "Дія" смогут почувствовать себя оператором "Байрактара". Онлайн-игра, в которой с помощью боевого беспилотника необходимо сбивать российские танки, поможет вам успокоиться и снять стресс.

Отметим, что для пользования всеми новыми услугами необходимо обновить приложение.

Напомним, украинцев с 1 апреля ожидает ряд нововведений. Кроме того, правительство ввело план поддержки посевной, в связи с чем аграрии смогут получить дополнительные выплаты и льготы.