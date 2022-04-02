Звільнені з полону українські військові вже незабаром зустрінуться з рідними, - Тимошенко

Звільненим з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зараз, за словами Тимошенка, вони прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.

"Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних. Дякую кожному/кожній з вас за службу! Слава ЗСУ!", — наголосив заступник керівника ОП.

Як відомо, вчора, 1 квітня, у Запорізькій області відбувся обмін полоненими, у результаті якого повернуто 86 українських військовослужбовців.