Звільнені з полону українські військові вже незабаром зустрінуться з рідними, - Тимошенко
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Звільненим з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Зараз, за словами Тимошенка, вони прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.
"Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних. Дякую кожному/кожній з вас за службу! Слава ЗСУ!", — наголосив заступник керівника ОП.
Як відомо, вчора, 1 квітня, у Запорізькій області відбувся обмін полоненими, у результаті якого повернуто 86 українських військовослужбовців.
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