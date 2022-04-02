Освобожденные из плена украинские военные уже скоро встретятся с родными, - Тимошенко
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Освобожденным из плена украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Сейчас, по словам Тимошенко, они направляются к месту встречи с представителями командования своих подразделений.
"Уже вскоре каждый наш освобожденный военный сможет увидеть родных. Спасибо каждому/каждой из вас за службу! Слава ВСУ!", — отметил заместитель руководителя ОП.
Как известно, вчера, 1 апреля, в Запорожской области состоялся обмен пленными, в результате которого возвращено 86 украинских военнослужащих.
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