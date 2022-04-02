Освобожденные из плена украинские военные уже скоро встретятся с родными, - Тимошенко

Освобожденным из плена украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Сейчас, по словам Тимошенко, они направляются к месту встречи с представителями командования своих подразделений.

"Уже вскоре каждый наш освобожденный военный сможет увидеть родных. Спасибо каждому/каждой из вас за службу! Слава ВСУ!", — отметил заместитель руководителя ОП.

Как известно, вчера, 1 апреля, в Запорожской области состоялся обмен пленными, в результате которого возвращено 86 украинских военнослужащих.