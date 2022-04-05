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Британські розвідники показали свіжу карту бойових дій в Україні

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Український захисник Новина оновлена 05 квітня 2022, 18:12
Український захисник

Загарбники не полишають спроб захопити українські землі

Українські захисники, які з перших днів війни з росією, невпинно боронять Батьківщину від загарбників з росії, продовжують вибивати ворожі сили з різних куточків України, проводять контрнаступи. Лише за останню добу українцям вдалося підвищити кількість знищених окупантів до цифри у 18500 осіб.

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Як проінформувала розвідка Міністерства оборони Британії, на 41-ий день війни окупаційні війська російської федерації продовжують незаконне і неспровоковане вторгнення на українські землі.

"Велика Британія та наші союзники засуджують неспровоковану й навмисну війну російського уряду проти України.", — зазначається в тексті публікації іноземного відомства.

На мапі нижче наведені останні дані від представників іноземної розвідки станом на вівторок, 5 квітня 2022 року:

Карта боїв в Україні від британської розвідки
Карта боїв в Україні від британської розвідки

Варто нагадати, що російські війська вже відступили на київському напрямку. Окрім цього, нашим військовим вдалося частково вибити рашистів з територій із Сумської та Чернігівської областей.

Що стосується ситуації у Рубіжному та Попасній, що на Луганщині, то наразі там досить гаряче. Росіяни ведуть систематичні бої з українськими захисниками.

Маріуполь також перебуває під тиском російських військових, а на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей ситуація також залишається напруженою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представникам української розвідки вдалося роздобути особисті відомості про воєнних злочинців з росії, які з перших днів війни "катували" Київщину.

Теги:
#Росія #Міноборони #Війна #Карти #Бойові дії
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