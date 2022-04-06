Ось навіщо потрібне світломаскування: як виглядає Україна через прилад нічного бачення (відео)

Кожне вікно, що світиться, є можливістю для диверсанта приховати злочин

Разом із комендантською годиною, яку в Україні було запроваджено завдяки військовому становищу, жителів нашої країни регулярно просять дотримуватися світломаскування. Як показав український журналіст Андрій Цаплієнко, виконання такого прохання може допомогти врятувати рідний населений пункт від раптового нальоту ворога.

Чому стає зрозуміліше, дивлячись, на відео, опубліковане в Telegram-каналі Цаплієнко.

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Більшість міст і сіл навіть через сорок днів після початку війни слабо виконують вимоги світломаскування. Якщо дивитися на такі населені пункти крізь прилад нічного бачення, то на каламутному зеленому фоні яскраво спалахуватимуть "зірки" наших із вами вікон, а також додаткової ілюмінації, якщо вона раніше не була відключена.

Цим із задоволенням користуються диверсанти, щоби подавати кодові сигнали саме за допомогою світла. Українські військові також розглядають міста через прилади нічного бачення — аби засікти ворожих "агентів" і мати можливість припинити їхню діяльність до того, як вона завдасть серйозних збитків.

Нагадаємо, що світломаскування включає приховування будь-яких об’єктів — військових чи цивільних — від спостереження для повітряних і наземних ворожих технологій. Від людей вимагається зовсім небагато: не включати світло в темний час доби або, по можливості, щільно завішувати вікна — щоб освітлення не пробивалося назовні.

Тим часом, поки українців просять дотримуватися елементарних правил життя у воєнний час, наші захисники роблять все можливе, щоб наблизити перемогу. Так, наприклад, на Луганщині був збитий один із російських вертольотів Мі-28, який вважається особливо небезпечним. Його називають "нічним мисливцем" — одним з тих, хто успішно використовується для ліквідації цілей у темний час доби.

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