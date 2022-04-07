Компроміси та "червоні лінії": Арахамія поговорив з військовими про переговори з росією

Україна враховуватиме думку ЗСУ на переговорах з росією

Українська переговорна делегація проводить консультації з військовими про те, на які поступки Росії можна піти у процесі досягнення угоди про завершення війни.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі.

"Наше завдання на переговорах – це юридично закріпити успіхи Збройних Сил України", — написав він.

З його слів, саме успіхи українських захисників формують переговорну позицію для дипломатів.

Арахамія зазначив, що побував у Чернігівській області, де у закритому форматі поспілкувався з керівництвом Оперативного командування "Північ", щоб дізнатися їхню думку про допустимі компроміси та про неприйнятні вимоги.

Також він додав, що планує незабаром побувати в інших частинах України та порадитися з командуванням інших підрозділів.

Як повідомлялося раніше, спікер російського диктатора володимира путіна Дмитро Пєсков не виключив, що вторгнення в Україну може завершитися в найближчому майбутньому і навіть у "найближчі дні" за підсумками переговорів з Україною.

Водночас глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить у Росії бажання серйозно ставитись до переговорів з Україною. Тому в США вважають за необхідне передати нашій країні все необхідне для самооборони.