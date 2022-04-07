Укр

Компромиссы и "красные линии": Арахамия поговорил с военными о переговорах с россией

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Давид Арахамия Новость обновлена 07 апреля 2022, 23:10
Давид Арахамия

Украина будет учитывать мнение ВСУ на переговорах с россией

Украинская переговорная делегация проводит консультации с военными о том, на какие уступки россии можно пойти в процессе достижения соглашения о завершении войны.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

"Наша задача на переговорах – это юридически закрепить успехи Вооруженных сил Украины", — написал он.

По его словам, именно успехи украинских защитников формируют переговорную позицию для дипломатов.

Арахамия отметил, что побывал в Черниговской области, где в закрытом формате пообщался с руководством Оперативного командования "Север", чтобы узнать их мнение о допустимых компромиссах и о неприемлемых требованиях.

Также он добавил, что планирует вскоре побывать в других частях Украины и посоветоваться с командованием других подразделений.

Как сообщалось ранее, спикер российского диктатора владимира путина Дмитрий Песков не исключил, что вторжение в Украину может завершиться в обозримом будущем и даже в "ближайшие дни" по итогу переговоров с Украиной.

Вместе с тем глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не видит у россии желания серьезно относиться к переговорам с Украиной. Поэтому в США считают необходимым передать нашей стране все необходимое для самообороны.

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#Украина #Россия #Давид Арахамия
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