Компромиссы и "красные линии": Арахамия поговорил с военными о переговорах с россией
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Украина будет учитывать мнение ВСУ на переговорах с россией
Украинская переговорная делегация проводит консультации с военными о том, на какие уступки россии можно пойти в процессе достижения соглашения о завершении войны.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале.
"Наша задача на переговорах – это юридически закрепить успехи Вооруженных сил Украины", — написал он.
По его словам, именно успехи украинских защитников формируют переговорную позицию для дипломатов.
Арахамия отметил, что побывал в Черниговской области, где в закрытом формате пообщался с руководством Оперативного командования "Север", чтобы узнать их мнение о допустимых компромиссах и о неприемлемых требованиях.
Также он добавил, что планирует вскоре побывать в других частях Украины и посоветоваться с командованием других подразделений.
Как сообщалось ранее, спикер российского диктатора владимира путина Дмитрий Песков не исключил, что вторжение в Украину может завершиться в обозримом будущем и даже в "ближайшие дни" по итогу переговоров с Украиной.
Вместе с тем глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не видит у россии желания серьезно относиться к переговорам с Украиной. Поэтому в США считают необходимым передать нашей стране все необходимое для самообороны.
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