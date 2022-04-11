Шпуля Бородянська: стала відома доля кошеня зі знакових фото з-під Києва

Врятоване кошеня постійно зі своєю рятівницею.

Бородянка — одне з міст під Києвом, яке не впало перед путінськими військами, проте на руїни його росіяни все ж таки перетворили. 2 квітня місто було звільнено з окупації, і українські рятувальники почали розбирати завали, які залишили росіяни.

В одній із зруйнованих багатоповерхівок було знайдено маленьке та дуже гучне кошеня, яке всіма силами трималося на життя, повідомляє ДСНС України у телеграм.

"Ось це маленьке, але дуже голосне кошеня було знайдене на руїнах однієї з багатоповерхівок у Бородянці. Самотнє і налякане воно дуже хотіло жити і зрештою дочекалося своїх рятівників", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники відзначають, що завдяки своєму гучному голосу Шпуля Бородянська (таке ім’я малюку дали в ДСНС), вона витягла щасливий квиток у нове життя з новою господаркою. Тепер ця маленька пухнаста грудочка живе у рятівниці-медика з Києва, яка забрала тварину з Бородянки.

Нагадаємо, що 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ. Усьому світові стало відомо, що російські солдати влаштували на зайнятих територіях геноцид українців. У Бучі вулиці міста були повністю вистелені тілами мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули прямо посеред дороги.