Укр

Шпуля Бородянская: стала известна судьба котенка со знаковых фото из-под Киева

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
257
Шпуля Бородянская: стала известна судьба котенка со знаковых фото из-под Киева Новость обновлена 11 апреля 2022, 10:55

Спасенный котенок постоянно со своей спасительницей.

Бородянка — один из городов под Киевом, который не пал перед путинскими войсками, однако в руины его россияне все же превратили. 2 апреля город был освобожден из оккупации, и украинские спасатели начали разбирать завалы, оставленные россиянами.

В одной из разрушенных многоэтажек был найден маленький и очень громкий котенок, который всеми силами хватался на жизнь, сообщает ГСЧС Украины в телеграм.

"Вот этот маленький, но очень громкий котенок был найден на руинах одной из многоэтажек в Бородянке. Одинокое и напуганное оно очень хотело жить и в конце концов дождалось своих спасителей" — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что благодаря своему громкому голосу Шпуля Бородянская (такое имя малышке дали в ГСЧС) она вытащила счастливый билет в новую жизнь с любящей хозяйкой. Теперь этот маленький пушистый комочек живет у спасательницы-медика из Киева, которая забрала животное из Бородянки.

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. Всему миру стало известно, что российские солдаты на занятых территориях устроили геноцид украинцев. В Буче улицы города были полностью устланы телами мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Теги:
#Спасатели #ГСЧС #Бородянка
Украинские военные продолжают защищать Родину
В регионах
На Луганщине ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов: эффектное видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военные продолжают защищать Родину
На Луганщине ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов: эффектное видео
Дата публикации
Категория
В Мариуполе россияне могут применить фосфорные бомбы
Ставки повышаются: западная разведка узнала подлые планы россиян в Украине
Дата публикации
Категория
ФСБ "прокололась" на украинской теме
В ФСБ начались чистки из-за Украины: чем спецслужбы не угодили путину
Дата публикации
Категория
Новая техника рф в Валуйках
россия снова стягивает войска к украинской границе: опубликованы снимки со спутника (фото)
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 11 апреля
Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием