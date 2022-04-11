Шпуля Бородянская: стала известна судьба котенка со знаковых фото из-под Киева

Спасенный котенок постоянно со своей спасительницей.

Бородянка — один из городов под Киевом, который не пал перед путинскими войсками, однако в руины его россияне все же превратили. 2 апреля город был освобожден из оккупации, и украинские спасатели начали разбирать завалы, оставленные россиянами.

В одной из разрушенных многоэтажек был найден маленький и очень громкий котенок, который всеми силами хватался на жизнь, сообщает ГСЧС Украины в телеграм.

"Вот этот маленький, но очень громкий котенок был найден на руинах одной из многоэтажек в Бородянке. Одинокое и напуганное оно очень хотело жить и в конце концов дождалось своих спасителей" — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что благодаря своему громкому голосу Шпуля Бородянская (такое имя малышке дали в ГСЧС) она вытащила счастливый билет в новую жизнь с любящей хозяйкой. Теперь этот маленький пушистый комочек живет у спасательницы-медика из Киева, которая забрала животное из Бородянки.

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. Всему миру стало известно, что российские солдаты на занятых территориях устроили геноцид украинцев. В Буче улицы города были полностью устланы телами мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.