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Влада України знала про підготовку вторгнення, але чекала іншої дати — Данілов

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олексій Данілов Новина оновлена 14 квітня 2022, 19:32
Олексій Данілов

В Україні знали про плани кривавого диктатора володимира путіна.

Українська влада знала про підготовку повномасштабного наступу рф в Україну, однак очікувала, що воно почнеться 22 лютого.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю bbc.

Данілов зазначив, що влада вважала, що росія почне повномасштабне вторгнення в Україну 22 лютого (війна почалася 24 лютого — ред.). Секретар РНБО наголосив, що в Україні не до кінця розуміли роль Білорусі у війні. Також чиновник зазначив, що населення не можна було попередити про початок вторгнення, адже "це неприпустимі речі з погляду державного управління".

"Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз. Єдине, чого ми не очікували, — це те, що буде задіяна територія Білорусі", — заявив Данілов.

Данілов додав, що розвідки західних країн вважали, що Україна протримається щонайбільше 21 день, проте країна бореться вже 50 днів.

Раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, чому населенню не розповіли про плани путіна почати вторгнення в Україну.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією #Олексій Данилов
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