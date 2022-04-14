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Власти Украины знали о подготовке вторжения, но ждали другой даты - Данилов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алексей Данилов Новость обновлена 14 апреля 2022, 19:32
Алексей Данилов

В Украине знали о планах кровавого диктатора владимира путина.

Украинские власти знали о готовящемся полномасштабном наступлении рф в Украину, однако ожидали, что оно начнется 22 февраля.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью bbc.

Данилов отметил, что власти считали, что рф начнет полномасштабное вторжение в Украину 22 февраля (война началась 24 февраля — ред.). Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине не до конца понимали роль Беларуси в войне. Также чиновник отметил, что население нельзя было предупредить о начале вторжения, ведь "это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления".

"Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали – это то, что будет задействована территория Беларуси", — заявил Данилов.

Данилов добавил, что разведки западных стран считали, что Украина продержится максимум 21 день, однако страна борется уже 50 дней.

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, почему населению не рассказали о планах путина начать вторжение в Украину.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией #Алексей Данилов
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