Власти Украины знали о подготовке вторжения, но ждали другой даты - Данилов

В Украине знали о планах кровавого диктатора владимира путина.

Украинские власти знали о готовящемся полномасштабном наступлении рф в Украину, однако ожидали, что оно начнется 22 февраля.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью bbc.

Данилов отметил, что власти считали, что рф начнет полномасштабное вторжение в Украину 22 февраля (война началась 24 февраля — ред.). Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине не до конца понимали роль Беларуси в войне. Также чиновник отметил, что население нельзя было предупредить о начале вторжения, ведь "это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления".

"Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали – это то, что будет задействована территория Беларуси", — заявил Данилов.

Читайте также: Категория Украина "Изменят ход войны": Украина может получить самые мощные боевые дроны в мире Наша армия получит их в считанные дни, если Белый дом даст на это разрешение.

Данилов добавил, что разведки западных стран считали, что Украина продержится максимум 21 день, однако страна борется уже 50 дней.

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, почему населению не рассказали о планах путина начать вторжение в Украину.