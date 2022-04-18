До Великодня дощі відступлять: синоптик назвав дату потепління в Україні

Наприкінці тижня дощі в Україні підуть на спад

В Україні у вихідні напередодні Великодня припиняться дощі, а стовпчики термометрів поповзуть угору. Як передає "Телеграф", такий прогноз робить кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич на ресурсі "Метеопрог".

За словами синоптика, найближчого тижня на українців очікує дощова погода.

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Так, у вівторок, 19 квітня, опади випадуть у Приазов’ї, Сумській області та на сході країни. Ще можливі грози. Вночі температура сягатиме 1-6 градусів тепла, проте у західних областях очікуються заморозки до 5 градусів морозу. На сході й Приазов’ї тепліше – від +6 до +11 градусів. Вдень очікується від +6 до +17 градусів тепла.

Карта Укргідрометцентру на 19 квітня 2022 року. Джерело: meteo.gov.ua

Вже у середу, 20 квітня, дощі пройдуть у всіх регіонах країни, крім південно-західних. Вночі потеплішає на кілька градусів, у Карпатах очікується близько 0 градусів. Вдень температурні показники будуть коливатися від +7 до +15 градусів.

Карта Укргідрометцентру на 20 квітня 2022 року. Джерело: meteo.gov.ua

Дощі продовжуватимуться і 21-22 квітня, у четвер та п’ятницю. Найбільші опади застануть мешканців Лівобережжя, а на сході країни очікуються грози. У ці дні температура сягатиме до 2-7 градусів тепла вночі та 7-18 градусів тепла вдень.

Карта Укргідрометцентру на 21 квітня 2022 року. Джерело: meteo.gov.ua

У вихідні, 23-24 квітня, дощі почнуть відступати. Повне припинення опадів, за словами Кібальчича, можна чекати на Великдень, у неділю. З цього моменту, прогнозує синоптик, в Україні почнеться потепління і градуси повернуться в кліматичну норму в більшості регіонів.

Карта Укргідрометцентру на 23 квітня 2022 року. Джерело: meteo.gov.ua

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін обіцяє на Великдень в Україні у 2022 році до 15 градусів тепла. Водночас, за його прогнозом, у Великодні дні можуть йти сильні дощі, а ще буде вітряно.