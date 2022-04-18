К Пасхе дожди отступят: синоптик назвал дату потепления в Украине

В конце недели дожди в Украине пойдут на спад

В Украине в выходные накануне Пасхи прекратятся дожди, а столбики термометров поползут вверх. Как передает "Телеграф", такой прогноз делает кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич на ресурсе "Метеопрог".

По словам синоптика, в ближайшую неделю украинцев ожидает дождливая погода.

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Так, во вторник, 19 апреля, осадки выпадут в Приазовье, Сумской области и на востоке страны. Еще возможны грозы. Ночью температура будет достигать 1-6 градусов тепла, однако в западных областях ожидаются заморозки до 5 градусов мороза. На востоке и Приазовье теплее – от +6 до +11 градусов. Днём можно ждать от +6 до +17 градусов тепла.

Карта Укргидрометцентра на 19 апреля 2022. Источник: meteo.gov.ua

Уже в среду, 20 апреля, дожди пройдут во всех регионах страны, кроме юго-западных. Ночью потеплеет на несколько градусов, в Карпатах еще ожидается около 0 градусов. Днем же температурные показатели будут колебаться от +7 до до +15 градусов.

Карта Укргидрометцентра на 20 апреля 2022. Источник: meteo.gov.ua

Дожди будут продолжаться и 21-22 апреля, в четверг и пятницу. Самые обильные осадки застанут жителей Левобережья, а на востоке страны ожидаются грозы. В эти дни температура будет достигать до 2-7 градусов тепла ночью и 7-18 градусов тепла днем.

Карта Укргидрометцентра на 21 апреля 2022. Источник: meteo.gov.ua

В выходные, 23-24 апреля, дожди начнут отступать. Полное прекращение осадков, по словам Кибальчича, можно ждать на Пасху, в воскресенье. С этого же момента, прогнозирует синоптик, в Украине начнется потепление и градусы вернутся в климатическую норму в большинстве регионов.

Карта Укргидрометцентра на 23 апреля 2022. Источник: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин обещает на Пасху в Украине в 2022 году до 15 градусов тепла. Вместе с тем, по его прогнозу, в пасхальные дни могут идти сильные дожди, а еще будет ветрено.