Снег, дожди и грозы: как удивит погода украинцев в неделю перед Пасхой
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Стоит запастись терпением в ожидании хорошей погоды, а в части регионов — брать с собой зонты
Похолодание и дожди, которые пришли в Украину к Вербному воскресенью, продолжатся и усилятся — на будущей неделе ожидаются не только осадки, но и грозы.
Согласно данным украинского гидрометцентра, в понедельник 18 апреля в части западных областей температура спустится до -3, а на востоке во вторник ожидаются грозы.
Уже с 20 апреля часть Украины левее Днепра озарит солнце, тем временем на западе, части центра, юга и севера страны дожди продолжатся, но температура будет понемногу расти.
В крупных городах Украины погода будет дождливой, во Львове осадки в виде снега, температура будет колебаться около 8-9 градусов тепла. Самым теплым к концу недели после затяжных дождей станет Харьков — с температурой 14-15 градусов днем.
В Одессе осадков ожидается наименьшее количество и температура будет стабильно плюсовая, до 15 в субботу перед Пасхой.
В Днепре дожди будут идти всю неделю с разной интенсивностью, а в Киеве ожидается преимущественно облачная погода.
Как ранее писал "Телеграф", следующая неделя заканчивается большим христианским праздником — Пасхой. Из-за условий военного времени, ночного освящения пасхальной корзины не будет.
Многим хозяйкам в этот день хочется порадовать домашних оригинальной выпечкой, среди прочих рецептов — ореховая пасха. Для тех, у кого есть доступ к свежим молочным продуктам может быть актуален рецепт творожной заварной пасхи без выпечки.