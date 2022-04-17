Снег, дожди и грозы: как удивит погода украинцев в неделю перед Пасхой

Стоит запастись терпением в ожидании хорошей погоды, а в части регионов — брать с собой зонты

Похолодание и дожди, которые пришли в Украину к Вербному воскресенью, продолжатся и усилятся — на будущей неделе ожидаются не только осадки, но и грозы.

Согласно данным украинского гидрометцентра, в понедельник 18 апреля в части западных областей температура спустится до -3, а на востоке во вторник ожидаются грозы.

Прогноз погоды в Украине 18 апреля

Прогноз погоды в Украине 19 апреля

Уже с 20 апреля часть Украины левее Днепра озарит солнце, тем временем на западе, части центра, юга и севера страны дожди продолжатся, но температура будет понемногу расти.

Прогноз погоды в Украине 20 апреля

Прогноз погоды в Украине 21 апреля

В крупных городах Украины погода будет дождливой, во Львове осадки в виде снега, температура будет колебаться около 8-9 градусов тепла. Самым теплым к концу недели после затяжных дождей станет Харьков — с температурой 14-15 градусов днем.

В Одессе осадков ожидается наименьшее количество и температура будет стабильно плюсовая, до 15 в субботу перед Пасхой.

В Днепре дожди будут идти всю неделю с разной интенсивностью, а в Киеве ожидается преимущественно облачная погода.

Как ранее писал "Телеграф", следующая неделя заканчивается большим христианским праздником — Пасхой. Из-за условий военного времени, ночного освящения пасхальной корзины не будет.

Многим хозяйкам в этот день хочется порадовать домашних оригинальной выпечкой, среди прочих рецептов — ореховая пасха. Для тех, у кого есть доступ к свежим молочным продуктам может быть актуален рецепт творожной заварной пасхи без выпечки.