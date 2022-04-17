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Сніг, дощі та грози: як здивує погода українців на тижні перед Великоднем

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Дощова весна Новина оновлена 17 квітня 2022, 10:14
Дощова весна

Варто запастися терпінням в очікуванні хорошої погоди, а в частині регіонів — брати з собою парасольки

Похолодання та дощі, які прийшли в Україну до Вербної неділі, продовжаться та посиляться – наступного тижня очікуються не лише опади, а й грози.

За даними українського гідрометцентру, у понеділок 18 квітня у частині західних областей температура спуститься до -3, а на сході у вівторок очікуються грози.

Прогноз погоди в Україні 18 квітня
Прогноз погоди в Україні 18 квітня
Прогноз погоди в Україні 19 квітня
Прогноз погоди в Україні 19 квітня

Вже з 20 квітня частину України ліворуч від Дніпра осяє сонце, тим часом на заході, частини центру, півдня та півночі країни дощі продовжаться, але температура потроху зростатиме.

Прогноз погоди в Україні 20 квітня
Прогноз погоди в Україні 20 квітня
Прогноз погоди в Україні 21 квітня
Прогноз погоди в Україні 21 квітня

У великих містах України погода буде дощовою, у Львові опади у вигляді снігу, температура коливатиметься близько 8-9 градусів тепла. Найтеплішим до кінця тижня після затяжних дощів стане Харків — із температурою 14-15 градусів вдень.

В Одесі опадів очікується найменша кількість і температура буде стабільно плюсова, до 15 в суботу перед Великоднем.

У Дніпрі дощі йтимуть весь тиждень із різною інтенсивністю, а у Києві очікується переважно хмарна погода.

Як раніше писав "Телеграф", наступний тиждень закінчується великим християнським святом — Великоднем. Через умови воєнного часу, нічного освячення великоднього кошика не буде.

Багатьом господиням у цей день хочеться порадувати домашніх оригінальною випічкою, серед інших рецептів – горіхова паска. Для тих, хто має доступ до свіжих молочних продуктів, може бути актуальним рецепт сирної заварної паски без випічки.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз погоди #Великдень
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