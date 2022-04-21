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Тисячі дзвінків із росії: у Міноборони розповіли, як матері окупантів шукають синів

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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З рф звертаються в Україну за пошуком загиблих військових Новина оновлена 21 квітня 2022, 17:45
З рф звертаються в Україну за пошуком загиблих військових

Маляр вважає російських матерів агентами впливу для української сторони

Російські матері в перші дні повномасштабного вторгнення масово телефонували у пошуках військових рф, яких в Україні ліквідовано вже 21 тисячу. Як передає "Телеграф", про це розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В перші дні повномасштабної війни Міноборони рф заперечувало свої втрати, а зараз називає цифри, в рази менші від наших офіційних даних. За словами Маляр, українська сторона співпрацює з російськими матерями, сини яких загинули в Україні. Зокрема йдеться про організації солдатських матерів у Росії, які виступають проти участі своїх дітей у війні.

"І коли ми разом із МВС створили гарячу лінію (це було терміново, в пожежному порядку), то в перші дві доби ми отримали вісім тисяч дзвінків із Росії – від мам, які шукали своїх дітей. І по суті це є наші агенти впливу. Тому що цю інформацію вже не закриєш, це живі люди, у яких є родичі, знайомі і вони почали говорити", — повідомила заступниця міністра оборони.

Вона додає, що російські матері можуть не отримати тіл загиблих, бо цьому не сприяє російська сторона. За словами Маляр, ставлення російської армії до загиблих – цинізм вищого рівня, адже вони не забирають своїх. За даними Міноборони України, в росії є високі втрати серед поранених через погано організовану допомогу.

Ставлення окупантів до своїх же військових відрізняється від поведінки Міноборони України.

"Якщо до мене звертаються родичі загиблих наших воїнів… Я пишу комбригу, що мати шукає свого сина, допоможіть знайти, бо вона хоче поховати – тут миттєва реакція. Людська. Повірте, ми робимо все можливе, ми ризикуємо. Це – висока цінність людського життя і кожного нашого бійця", — підсумувала Маляр.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про збільшення втрат окупантів. За даними відомства, серед російських військових багато поранених, а шпиталю вже не вистачає.

Раніше "Телеграф" писав, що ексголова МВД України Арсен Аваков заявив про велику кількість не лише знищених загарбників, а й поранених. Тож по суті, вважає він, можна говорити про вихід з ладу половини армії вторгнення.

Теги:
#Росія #Втрати #Військові #Анна Маляр
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