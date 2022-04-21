Японська телеведуча заплакала, повідомляючи про цинізм путіна

Японці дуже шкода українських дітей.

Японська телеведуча Юміко Мацуо розплакалася, розповідаючи про те, що президент рф володимир путін нагородив підрозділ, який влаштував звірства в Бучі.

На це звернув увагу журналіст Леонід Швець у Facebook.

Японка не стримала емоцій, коли розповідала про нагородження путіним 64-ї мотострілецької бригади, яка вчиняла безчинства у Київській області. Також Юміко повідомила, що її турбує доля дітей, які залишились у Маріуполі та ховаються у бункері заводу "Азовсталь".

"Важко не плакати, коли тріумфує абсолютне зло. Підлість, поміркованість, немислимість нагородження вбивць і ґвалтівників особливим статусом очевидна для всього світу. Так і Кремль особливої таємниці не робить, що нагороджує за звірства, дикість і геноцид. Слова "героїзм" та "відвага" вдалося осквернити. Як і все, до чого торкається режим", — написав про сльози японки журналіст Олександр Невзоров на своєму telegram-каналі.

Нагадаємо, 21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не виключає варіант із військовою деблокадою Маріуполя. До речі, путін скасував штурм "Азовсталі".