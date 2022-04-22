Як бути, якщо порушив піст через війну: священник дав пояснення

Священник закликає не сприймати піст як якусь дієту

В умовах війни багато українців не мають змоги як і раніше дотримуватися Великого посту, що триває напередодні великого християнського свята Великодня. Як зазначив "Телеграфу" священник Православної церкви України, капелан Військового госпіталю міста Дніпро, протоієрей Дмитро Поворотний, важливо не сприймати піст як звичайну дієту.

Так, священник наголошує, що піст — це не дієта. Рішення про те, яким чином поститися, що можна вживати чи ні, християнин приймає разом зі своїм духівником і бере благословення на піст.

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За словами отця Дмитра, їстівна складова посту – лише 5-10 відсотків від того, що таке піст, тобто не головна його частина.

"Вся Україна зараз знаходиться в екстремальних умовах, українці перебувають у стані стресу, тому не варто на цьому фоні ще переставати повноцінно харчуватися. Християнство — це не ізуверська секта, яка забороняє в будь-яких випадках щось їсти чи ні. Не треба себе гнітити і переживати про те, чи согрішили. Який би гріх людина не вчинила, навіть якщо вважає таким вживання ковбаси чи м'яса під час посту в таких умовах, можна сповідатися. Це найменша проблема, яка має зараз турбувати християнина", — наголосив отець Дмитро.

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Нагадаємо, цього року через війну багатьом українцям доведеться пропустити урочисті богослужіння в храмі. Але Священний Синод дозволив проводити служби в інших приміщеннях, у тому числі в укриттях. Священник Дмитро Поворотний розповів, що головне — звернення до Бога.

Як писав "Телеграф", долучитися до зустрічі Світлого Христового Воскресіння можна дистанційно. Трансляцію богослужінь на Великдень здійснюватимуть в національному марафоні єдиних новин #UA разом.