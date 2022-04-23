Українські бійці продовжують звільняти Харківщину: свіжа карта від британської розвідки

Окупанти не полишають спроб захопити українські землі, проте українці дають їм потужну відсіч

Захисники України, які з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації, невтомно та невпинно боронять Батьківщину від загарбників з росії, продовжують вибивати ворожу армію з різних куточків України, проводячи успішні контрнаступи.

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Як проінформувала розвідка Міністерства оборони Британії, на 59-ий день війни окупаційні війська російської федерації продовжують незаконне і неспровоковане вторгнення на українські землі.

"Велика Британія та наші союзники засуджують неспровоковану й навмисну війну російського уряду проти України.", — зазначається в тексті публікації іноземного відомства.

На мапі нижче наведені останні дані від представників іноземної розвідки станом на суботу, 23 квітня 2022 року:

Карта боїв в Україні від британської розвідки станом на 23 квітня

У Маріуполі тривають систематичні обстріли. Захисники міста та мирне населення дотепер лишаються в облозі на заводі "Азовсталь".

На Донеччині та Луганщині росіяни активно бомблять такі населені пункти як Рубіжне, Попасна та Мар'їнку. Намагаються укріпитися на своїх позиція та перекидають на схід додаткові сили. На жаль, станом на сьогоднішній день, росіянам також вдалося відбити у українців село Лозове.

Харківщина також залишається під обстрілами та у частковій блокаді. Неподалік Ізюму ворог постійно веде розвідку. Проте українські захисники провели в області успішний контрнаступ, завдяки якому їм вдалося вивільнити від окупації ще три села у Дергачівському районі.

На Херсонщині та у Запорізькій області ворог намагався провести атаку, аби захопити нові території під свій контроль, але безуспішно.

Варто також відзначити, що, якщо порівняти нові відомості від британської розвідки із вчорашніми картами, то неозброєним оком можна побачити, як українські бійці впевнено просуваються на північ Харківської області:

Карта боїв в Україні від британської розвідки станом на 23 квітня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у східній частині України загарбник втрачає величезну кількість особового складу та бойової техніки.