В Україну йде потепління та грози: синоптики назвали дату

Протягом найближчих кількох днів українцям обіцяють теплу погоду, але з невеликими дощами.

У неділю, 24 квітня, коли християни східного обряду святкують Великдень, в Україні вдень у східних та західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних регіонах місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, удень на Закарпатті та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +4…+9°, на грунті заморозки 0…-3°; вдень +14…+19° тепла, подекуди до +22°.

У північних областях дощів не прогнозують. Температура повітря вночі +6...+8°, вдень +14...+16° тепла. У Житомирській та Чернігівській областях удень до +18°.

На сході України подекуди короткочасні дощі, вночі +7…+9°, вдень +16…+18° тепла.

На півдні та в Криму ясна погода, температура повітря вночі +5…+7°, вдень +17…+19°, подекуди до +20° тепла.

У Києві на Великдень уранці невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +7...+9°, вдень +16...+18°.

Прогноз погоди в Україні на 24 квітня

З понеділка в Україну прийдуть дощі та грози. 25 квітня у західних, північних, місцями центральних областях короткочасний дощ, удень місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +7...+9°, вдень +19...+21°, подекуди до +22° тепла.

У Києві 25 квітня синоптики обіцяють невеликий дощ, удень гроза. Температура вночі +7…+9°, вдень близько +20°.

Прогноз погоди в Україні на 25 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України до кінця місяця буде наступною:

У Києві з 24 по 26 квітня прогнозують дощі та грози. З середи, 27 квітня, опади припиняться.

Прогноз погоди у Києві 24-30 квітня

У Харкові протягом найближчих кількох днів прогнозують малохмарну погоду, часом невеликий дощ. Прийде потепління до +21° тепла. З 27 квітня похолодає до +13...15°.

Прогноз погоди у Харкові 24-30 квітня

У Львові 24 квітня похолодає, вночі +2°, вдень +16° тепла. У понеділок обіцяють грозу та до +17° тепла.

Прогноз погоди у Львові 24-30 квітня

У Одесі 24 квітня прогнозують ясну погоду. Вдень мінлива хмарність, до +16° тепла. У вівторок, 26 квітня, потеплішає до 21°.

Прогноз погоди в Одесі 24-30 квітня

У Дніпрі найближчої доби очікуються дощі. На Великдень температура повітря прогріється +16° тепла. 25 та 26 квітня потеплішає до +21°. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди у Дніпрі 24-30 квітня

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, дощова, але тепла погода зберігатиметься в нашій країні до початку травня.

Згідно з посівним календарем, наприкінці квітня можна садити картоплю, цибулю, моркву, томати, капусту та інші овочі та ягоди.