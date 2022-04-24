В Украину идет потепление и грозы: названа дата

В ближайшие несколько дней украинцам обещают теплую погоду, но с небольшими дождями.

В воскресенье, 24 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Пасху, в Украине днем в восточных и западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных регионах местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем в Закарпатье и в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +4…+9°, на почве заморозки 0…-3°; днем +14…+19° тепла, местами до +22°.

В северных областях дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +14…+16° тепла. В Житомирской и Черниговской областях днем до +18°.

На востоке Украины местами кратковременные дожди, ночью +7…+9°, днем +16…+18° тепла.

На юге и в Крыму ясная погода, температура воздуха ночью +5…+7°, днем +17…+19°, местами до +20° тепла.

В Киеве на Пасху утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью ночью +7…+9°, днем +16…+18°.

Прогноз погоды в Украине на 24 апреля

С понедельника в Украину придут дожди и грозы. 25 апреля в западных, северных, местами центральных областях кратковременный дождь, днем местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +19…+21°, местами до +22° тепла.

В Киеве 25 апреля синоптики обещают небольшой дождь, днем гроза. Температура ночью +7…+9°, днем около +20°.

Прогноз погоды в Украине на 25 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины до конца месяца будет следующей:

В Киеве с 24 по 26 апреля прогнозируют дожди и грозы. Со среды, 27 апреля, осадки прекратятся.

Прогноз погоды в Киеве 24-30 апреля

В Харькове в ближайшие несколько дней прогнозируют малооблачную погоду, временами небольшой дождь. Придёт потепление до +21° тепла. С 27 апреля похолодает до +13…15°.

Прогноз погоды в Харькове 24-30 апреля

Во Львове 24 апреля похолодает ночью +2°, днем +16° тепла. В понедельник обещают грозу и до +17° тепла.

Прогноз погоды во Львове 24-30 апреля

В Одессе 24 апреля прогнозируют ясную погоду. Днем переменная облачность, до +16° тепла. Во вторник, 26 апреля, потеплеет до 21°.

Прогноз погоды в Одессе 24-30 апреля

В Днепре в ближайшие сутки ожидаются дожди. На Пасху температура воздуха прогреется +16° тепла. 25 и 26 апреля потеплеет до +21°. Осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Днепре 24-30 апреля

Отметим, по прогнозам синоптиков, дождливая, но теплая погода будет сохраняться в нашей стране вплоть до начала мая.

Согласно посевному календарю, в конце апреля можно сажать картофель, лук, морковь, томаты, капусту и другие овощи и ягоды.