Дідусі розповідали про війну, а тепер відправляють онуків на війну: Зеленський розчулив потужним пасхальним зверненням

Президент помолився про українців, мир та майбутнє

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою з нагоди Великодня. Він записав її у Софійському соборі, чого раніше не відбувалося. Здебільшого вітання записувалися на нейтральному фоні.

Як відзначено у відео — це місце священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів. Цей собор пережив століття і його ні зруйнували ані ординці, ані фашисти.

"Сьогодні ми всі віримо у нову перемогу України. І вся ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть",- відзначив президент, додавши, що хоч на українському боці правда, люди, Господь і вище небесне сяйво — сила заступництва Богородиці Оранти.

Президент відзначив, що два останні місяці війни українці всі моляться про одне, промовляють до неба однакові слова.

"Боже Великий, Єдиний. Нам Україну храни! Захисти тих, хто захищає нас. Бороніть, небеса, тих, хто боронить рідну землю. Зміцни волю тих, хто захищає нас від неволі. Збережи тих, хто береже Україну", — у своїй молитві очільник держави згадав всіх, хто стоїть на захисті рідної землі — військових, волонтерів, медиків, рятувальників.

В молитві згадав і тих, хто чекає і не дочекався тих, хто загинув під час війни. Попросив миру для всіх українців — дітей, дорослих, літніх людей.

"Збережи всіх українців. Ми ні на кого не нападали, тож дай нам захисту. Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну".

Він попросив Бога не забути про міста України і села, які понівечені росіянами та попросив дійти до справедливого кінця, процвітання України і допомогти перетворити лють всередині українців на добру силу ззовні.

Зеленський відзначив, що минулорічне святкування Великодня з обмеженнями через коронавірус та сьогодення єднає одне — ніщо не зможе подолати Україну.

"Телеграф" раніше писав про те, що Зеленський не тільки окреслив основні моменти переговорів з росією, а й те, через що Україна може припинити переговорний процес.