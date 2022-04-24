Дедушки рассказывали о войне, а теперь отправляют внуков на войну: Зеленский растрогал мощным пасхальным обращением

Президент помолился об украинцах, мире и будущем

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с речью по случаю Пасхи. Он записал ее в Софийском соборе, чего раньше не происходило. В основном приветствия записывались на нейтральном фоне.

Как отмечено в видео, это место священной битвы, где войско Киевской Руси-Украины разгромило печенегов. Этот собор пережил столетие и его не разрушили ни ордынцы, ни фашисты.

"Сегодня мы все верим в новую победу Украины. И вся мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и никакая нечисть", — отметил президент, добавив, что хоть на украинской стороне правда, люди, Господь и высшее небесное сияние — сила покровительства Богородицы Оранты.

Президент отметил, что два последних месяца войны украинцы все молятся об одном, произносят к небу одинаковые слова.

"Боже Великий, Единый. Нам Украину храни! Защити тех, кто защищает нас. Защищайте, небеса, тех, кто защищает родную землю. Укрепи волю тех, кто защищает нас от неволи. Сохрани тех, кто бережет Украину", — в своей молитве глава государства вспомнил всех, кто стоит на защите родной земли – военных, волонтеров, медиков, спасателей.

В молитве вспомнил и тех, кто ждет и не дождался погибших во время войны. Попросил мира для всех украинцев – детей, взрослых, пожилых людей.

"Сохрани всех украинцев. Мы ни на кого не нападали, так что дай нам защиты. Мы никогда не уничтожали другие народы, поэтому не дай никому уничтожить нас. Мы не захватывали чужих земель, поэтому не дай захватить нашу. Сохрани Украину".

Он попросил Бога не забыть о городах Украины и селах, которые изуродованы россиянами и попросил дойти до справедливого конца, процветания Украины и помочь превратить ярость внутри украинцев в добрую силу вовне.

Зеленский отметил, что прошлогоднее празднование Пасхи с ограничениями из-за коронавируса и настоящее объединяет одно — ничто не сможет победить Украину.

"Телеграф" ранее писал, что Зеленский не только очертил основные моменты переговоров с россией, но и то, из-за чего Украина может прекратить переговорный процесс.