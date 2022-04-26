По-літньому спекотно, грози та штормовий вітер: яким буде кінець місяця

Українцям обіцяють до +24° тепла, грози та сильний вітер.

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою та теплою, місцями обіцяють грози та пориви вітру до 10 м/с.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У вівторок, 26 квітня, у більшості західних областей пройдуть дощі, тут буде найхолодніше — температура повітря вночі +6…+8°, вдень +12…+14° тепла.

На півночі країни прогнозують дощі з грозами, температура повітря вночі +8...+10°, вдень +15...+17°.

У центрі країни синоптики прогнозують грози, вночі +8...+10°, вдень +18...+20° тепла.

У південних та східних областях вранці місцями туман, тут буде по-літньому спекотно, вночі +7…+9°, вдень +21…+23° тепла.

У Києві у вівторок можливий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+11°, вдень +15...+17° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 26 квітня

27 квітня у західних та північних регіонах пройдуть невеликі короткочасні грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі +4...+9°, на півдні та сході до +12°; вдень у західних та північних областях +11…+16°, у центральних областях +15…+20°, на решті території +18…+23°.

У Києві в середу вночі місцями невеликі дощі, вдень без опадів. Температура вночі +7...+9°, вдень +12...+14° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчий тиждень буде наступною:

У Києві з 28 прогнозують сильні дощі та похолодання вдень до +11°.

Прогноз погоди у Києві 26 квітня — 2 травня

У Львові в найближчі кілька днів прогнозують невеликі дощі. Кінець місяця буде холодним, уночі +3°, вдень +12…14°.

Прогноз погоди у Львові 26 квітня — 2 травня

У Одесі 26-27 квітня прогнозують сонячну погоду. Вдень до 22° тепла. Із 29 квітня прогнозують дощі, похолодає до +14°.

Прогноз погоди в Одесі 26 квітня — 2 травня

У Дніпрі в найближчі кілька діб очікується ясна погода, опади прогнозують 29-30 квітня.

Прогноз погоди у Дніпрі 26 квітня — 2 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не підніматиметься вище +18…+21.

Крім того, останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.

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