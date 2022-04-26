По-летнему жарко, грозы и штормовой ветер: каким будет конец месяца

Украинцам обещают до +24° тепла, грозы и сильный ветер.

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой и теплой, местами обещают грозы и порывы ветра до 10 м/с.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Во вторник, 26 апреля, в большинстве западных областей пройдут дожди, здесь будет холоднее всего — температура воздуха ночью +6…+8°, днем +12…+14° тепла.

На севере страны прогнозируют дожди с грозами, температура воздуха ночью +8…+10°, днем +15…+17° тепла.

В центре страны синоптики прогнозируют грозы, ночью +8…+10°, днем +18…+20° тепла.

В южных и восточных областях утром местами туман, здесь будет по-летнему жарко, ночью +7…+9°, днем +21…+23° тепла.

В Киеве во вторник возможен дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9…+11°, днем +15…+17° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 26 апреля

27 апреля в западных и северных регионах пройдут небольшие кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью +4…+9°, на юге и востоке до +12°; днем в западных и северных областях +11…+16°, в центральных областях +15…+20°, на остальной территории +18…+23°.

В Киеве в среду ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью +7…+9°, днем +12…+14° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 27 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшую неделю будет следующей:

В Киеве с 28 прогнозируют сильные дожди и похолодание днем до +11°.

Прогноз погоды в Киеве 26 апреля - 2 мая

Во Львове в ближайшие несколько дней прогнозируют небольшие дожди. Конец месяца будет холодным, ночью +3°, днем +12…14°.

Прогноз погоды во Львове 26 апреля - 2 мая

В Одессе 26-27 апреля прогнозируют солнечную погоду. Днем до 22° тепла. С 29 апреля прогнозируют дожди, похолодает до +14°.

Прогноз погоды в Одессе 26 апреля - 2 мая

В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается ясная погода, осадки прогнозируют 29-30 апреля.

Прогноз погоды в Днепре 26 апреля - 2 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.

Кроме того, последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.

Что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай — читайте в нашем материале.