У кремлі готують три "референдуми" в Україні: терміни та подробиці від ЗМІ

Ініціатива походить безпосередньо від російського диктатора

Російські окупанти, які мають намір проводити в Україні "референдум" щодо створення так званої "ХНР", хочуть також у травні провести ще два аналогічні заходи з метою приєднання до території росії т.зв. "ЛНР" та "ДНР".

Про це пише Медуза.

Видання зазначає, що таку інформацію вдалося отримати від трьох джерел, близьких до чиновників адміністрації російського диктатора володимира путіна.

Двоє з них зазначили, що "референдуми" про приєднання ОРДЛО до росії заплановані на 14 та 15 травня цього року. Наголошується, що це планується зробити у межах Донецької та Луганської областей, тобто з тими населеними пунктами, які й нині перебувають під контролем України.

Зазначається, що "референдум" про створення "ХНР" має відбутися приблизно водночас.

Втім, джерела видання зазначають, що через невдачі на фронті, дати проведення цих псевдоголосувань вже кілька разів переносилися, і не виключено, що це буде зроблено ще раз.

Там також зазначили, що ідея з "референдумами" походить безпосередньо від путіна, хоча в його адміністрації не вважають, що для Росії було б доцільно приєднувати депресивні регіони.

Як повідомлялося раніше, окупанти 25 квітня захопили будівлю міськради Херсона, після чого призначили "голов" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.

27 квітня жителі міста вийшли на мітинг на підтримку України, проте росіяни застосували проти них сльозогінний газ та світло-шумові гранати.