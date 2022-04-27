В кремле готовят три "референдума" в Украине: сроки и подробности от СМИ

Инициатива исходит непосредственно от российского диктатора

Российские оккупанты, которые намерены проводить в Украине "референдум" по созданию так называемой "ХНР", хотят также в мае провести еще два аналогичных мероприятия с целью присоединения к территории россии т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Об этом пишет Медуза.

Издание отмечает, что такую информацию удалось получить от трех источников, близких к чиновникам администрации российского диктатора владимира путина.

Двое из них отметили, что "референдумы" о присоединении ОРДЛО к россии запланированы на 14 и 15 мая этого года. Отмечается, что это планируется сделать в границах Донецкой и Луганской областей, то есть с теми населенными пунктами, которые и в настоящее время пребывают под контролем Украины.

Отмечается, что "референдум" о создании "ХНР" должен произойти примерно в то же время.

Впрочем, источники издания отмечают, что из-за неудач на фронте, даты проведения этих псевдоголосований уже несколько раз переносились, и не исключено, что это будет сделано еще раз.

Там также отметили, что идея с "референдумами" исходит непосредственно от путина, хотя в его администрации не считают, что для россии было бы целесообразно присоединять к себе депрессивные регионы.

Как сообщалось ранее, оккупанты 25 апреля захватили здание горсовета Херсона, после чего назначили "председателей" оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации.

27 апреля жители города вышли на митинг в поддержку Украины, однако россияне применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.