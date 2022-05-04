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У "ПриватБанку" зміняться умови використання кредитів під час війни: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"ПриватБанк" — один із найпопулярніших банків в Україні Новина оновлена 04 травня 2022, 19:57
"ПриватБанк" — один із найпопулярніших банків в Україні

Кредитні канікули для клієнтів банку зовсім скоро закінчаться

Вже з 1 червня у "ПриватБанку" скасують кредитні канікули для клієнтів, а це означає, що користувачам кредиток доведеться знову вносити обов'язковий щомісячний платіж.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Зазначається, що "ПриватБанк" ввів кредитні канікули після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Для клієнтів це означало, що на якийсь час їм дозволялося не вносити обов'язкові платежі по кредитах, а також відсутність штрафів за прострочені платежі.

При цьому фінустанова знизила відсоток за використання кредитних коштів майже вдвічі — до 1,7%, а у березні його взагалі скасували.

Однак, вищевказані умови перестануть діяти вже з 1 червня. "ПриватБанк" пояснив це тим, що банк повинен працювати й нараховувати відсотки, аби не збанкрутувати. Ба більше, фінустанова продовжує нести повну відповідальність за депозити українців незалежно від обставин.

Про нові умови користування кредитами банк має повідомити окремо — наразі ця інформація на сайті відсутня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 травня "ПриватБанк" закрив свою програму "Бонус+", а кошти, які лишилися на бонусних рахунках клієнтів будуть перераховані на благодійність.

Також ми писали, що "Приватбанк", як і багато інших банків, дозволив використовувати свої картки за кордоном. Зазначимо, що безготівковий розрахунок вигідніший, ніж знімання грошей у банкоматах.

Теги:
#Україна #ПриватБанк #Воєнний стан в Україні #Кредитні Канікули
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