В "ПриватБанке" изменятся условия использования кредитов во время войны: что известно

Кредитные каникулы для клиентов банка совсем скоро закончатся

Уже с 1 июня в "ПриватБанке" отменят кредитные каникулы для клиентов, а это значит, что пользователям кредиток придется снова вносить обязательный ежемесячный платеж.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Отмечается, что "ПриватБанк" ввел кредитные каникулы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Для клиентов это означало, что на время им разрешалось не вносить обязательные платежи по кредитам, а также отсутствие штрафов за просроченные платежи.

При этом финучреждение снизило процент за использование кредитных средств почти вдвое – до 1,7%, а в марте его вообще отменили.

Однако вышеуказанные условия перестанут действовать уже с 1 июня. "ПриватБанк" объяснил это тем, что банк должен работать и начислять проценты, чтобы не обанкротиться. Более того, финучреждение продолжает нести полную ответственность за депозиты украинцев независимо от обстоятельств.

О новых условиях пользования кредитами банк должен сообщить отдельно — эта информация на сайте отсутствует.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 мая "ПриватБанк" закрыл свою программу "Бонус+", а оставшиеся на бонусных счетах клиентов средства будут перечислены на благотворительность.

Также мы писали, что "Приватбанк", как и многие другие банки, разрешил использовать свои карты за рубежом. Отметим, что безналичный расчет выгоднее снятия денег в банкоматах.