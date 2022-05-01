"Приватбанк" закрывает часть счетов: куда денутся деньги

Украинцы могли использовать средства до начала мая

С 1 мая в Украине перестает работать счет Бонус+ для пользователей карт "Приватбанка". Средства с него можно было использовать для помощи армии или в магазинах партнерах до конца апреля. Все, что осталось — будет передано на благие начинания.

Об этом сообщает "Телеграф" в рамках материала о майских изменениях в Украине, которые включают также и новшества для переселенцев и с коммуналкой.

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Программу Бонус плюс закрывают. Средства, которые накопились на бонусных счетах и не были использованы передаются на потребности армии Украины, а также для восстановления страны. Общая сумма составила около 600 млн гривен.

Помочь вооруженным силам Украины можно и самостоятельно, для этого создана специальная упрощенная процедура.

Ранее "Телеграф" писал, что "Приватбанк", как и многие другие банки, разрешил использовать свои карты за границей. Отметим, что безналичный расчет выгоднее, чем съем денег в банкоматах.

Для тех, кто остался в Украине, но переехал из опасных регионов, подспорьем на новом месте станут выплаты для ВПО — для их получения необходимо получить статус внутреннего переселенца.