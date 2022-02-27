Самый простой способ помочь армии: как перевести деньги в поддержку ВСУ в один клик

Пересчет доступен с любой карты в большинстве странах мира.

Помочь украинской армии, которая всеми силами сражается с российскими оккупантами, стало еще проще. Нацбанк вместе с ПриватБанком добавил упрощенный способ перевода средств на спецсчет ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Каждому, кто хочет помочь Украинской Армии и перечислить деньги с платежной карты, достаточно перейти по прямой ссылке: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces. Это можно сделать с платежной карты любого банка и любой страны мира.

Также по-прежнему можно перевести средства через банковский счет по реквизитам.

Отметим, что все желающие также могут вступить в ряды терробороны. Для этого требуется только паспорт и личное присутствие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в связи с вторжением российской армии на территорию Украины президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым объявляется всеобщая мобилизация населения.