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"Приватбанк" закриває частину рахунків: куди подінуться гроші

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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"Приват" — один із найпопулярніших банків Новина оновлена 01 травня 2022, 10:10
"Приват" — один із найпопулярніших банків

Українці могли використати кошти до початку травня

З 1 травня в Україні перестає працювати рахунок Бонус+ для користувачів карток "Приватбанку". Кошти з нього можна було використовувати для допомоги армії або в партнерських магазинах до кінця квітня. Все, що залишилося, буде передано на добрі починання.

Про це повідомляє "Телеграф" у рамках матеріалу про травневі зміни в Україні, які включають також і нововведення для переселенців та з комуналкою.

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Програму Бонус плюс закривають. Кошти, що накопичилися на бонусних рахунках і не були використані, передаються на потреби армії України, а також для відновлення країни. Загальна сума становила близько 600 млн гривень.

Допомогти збройним силам України можна і самостійно, для цього створено спеціальну спрощену процедуру.

Раніше "Телеграф" писав, що "Приватбанк", як і багато інших банків, дозволив використовувати свої картки за кордоном. Зазначимо, що безготівковий розрахунок вигідніший, ніж знімання грошей у банкоматах.

Для тих, хто залишився в Україні, але переїхав із небезпечних регіонів, підмогою на новому місці стануть виплати для ВПО — для їх отримання необхідно отримати статус внутрішнього переселенця.

Теги:
#ПриватБанк #Армія #Бонус
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