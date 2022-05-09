Рус

Чи звільняє вступ до ТРО від загальної мобілізації: чітка відповідь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
730
В Україні триває друга хвиля мобілізації Новина оновлена 09 травня 2022, 16:31
В Україні триває друга хвиля мобілізації

Контракт з територіальною обороною можна перервати будь-якої миті

В Україні загальна мобілізація триватиме до 24 травня, однак призов військовозобов'язаних будь-якої миті можуть продовжити з огляду на ситуацію на фронтах. Багатьох громадян цікавить, чи можна замість служби в армії піти в територіальну оборону.

"Телеграф" з'ясував, чим загальна мобілізація відрізняється від контрактної служби й ТрО.

Надійне джерело новин — підпишись на наш Telegram

Як передає Асоціація працівників України, в нашій країні є вісім видів військової служби:

  1. строкова військова служба;
  2. військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  3. військова служба за контрактом осіб рядового складу;
  4. військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
  5. військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети/кафедри/відділення військової підготовки;
  6. військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
  7. військова служба за призовом осіб офіцерського складу;
  8. військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Різниця між усіма вищевказаними видами служби — підстава для початку її проходження, а також строки проходження й підстава для звільнення.

Що стосується підрозділів територіальної оборони, то вступ до них не дає звання військовослужбовця і такі особи можуть припинити свої контракти в будь-який момент. Законом передбачено, що розірвати контракт можна в односторонньому порядку.

До підрозділів ТрО належать:

  • органи військового управління, військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ, укомплектовані в особливий період військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом;
  • добровольчі формування територіальних громад, які комплектуються особами, що пройшли відбір та уклали контракт добровольця територіальної оборони.

Іншими словами, підписаний контракт добровольця в ТрО не звільняє від призову під час мобілізації, тобто замінити службу в армії роботою в територіальній обороні — неможливо.

Нагадаємо, що 15 березня в Україні почалася друга хвиля мобілізації, в рамках якої до лав ЗСУ призивають військовослужбовців, що з 2014 року перебували на строковій службі або служили за контрактами.

Про те, що відомо про хвилі мобілізації та кого можуть призвати до армії, дивіться в інфографіці "Телеграфу".

Теги:
#Україна #Військова служба #Мобілізація #Призов до армії #Територіальна оборона
Дід без перемог. Чому Путін уже програв та кому були його слова 9 травня
Блоги/Думки
Дід без перемог. Чому Путін уже програв та кому були його слова 9 травня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дід без перемог. Чому Путін уже програв та кому були його слова 9 травня
Дід без перемог. Чому Путін уже програв та кому були його слова 9 травня
Дата публікації
Категорія
Із урожаєм зерна цього року буде погано
Україна втратить щонайменше третину врожаю пшениці — чи чекати нам голоду?
Дата публікації
Категорія
Еммануель Макрон
Макрон приголомшив прогнозом про те, коли Україна може вступити до ЄС
Дата публікації
Категорія
Радянські ракети Х-22
Хороший знак для України: експерти знайшли цікаве в останніх ракетних обстрілах росії
Дата публікації
Категорія
Росіяни готуються до параду 9 травня, який більше нагадує парад до пекла
Війна - день 75: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі, а росіяни бомблять українські міста