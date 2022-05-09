Чи звільняє вступ до ТРО від загальної мобілізації: чітка відповідь

Контракт з територіальною обороною можна перервати будь-якої миті

В Україні загальна мобілізація триватиме до 24 травня, однак призов військовозобов'язаних будь-якої миті можуть продовжити з огляду на ситуацію на фронтах. Багатьох громадян цікавить, чи можна замість служби в армії піти в територіальну оборону.

"Телеграф" з'ясував, чим загальна мобілізація відрізняється від контрактної служби й ТрО.

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Як передає Асоціація працівників України, в нашій країні є вісім видів військової служби:

строкова військова служба; військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період; військова служба за контрактом осіб рядового складу; військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу; військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети/кафедри/відділення військової підготовки; військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; військова служба за призовом осіб офіцерського складу; військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Різниця між усіма вищевказаними видами служби — підстава для початку її проходження, а також строки проходження й підстава для звільнення.

Що стосується підрозділів територіальної оборони, то вступ до них не дає звання військовослужбовця і такі особи можуть припинити свої контракти в будь-який момент. Законом передбачено, що розірвати контракт можна в односторонньому порядку.

До підрозділів ТрО належать:

органи військового управління, військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ, укомплектовані в особливий період військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом;

добровольчі формування територіальних громад, які комплектуються особами, що пройшли відбір та уклали контракт добровольця територіальної оборони.

Іншими словами, підписаний контракт добровольця в ТрО не звільняє від призову під час мобілізації, тобто замінити службу в армії роботою в територіальній обороні — неможливо.

Нагадаємо, що 15 березня в Україні почалася друга хвиля мобілізації, в рамках якої до лав ЗСУ призивають військовослужбовців, що з 2014 року перебували на строковій службі або служили за контрактами.

Про те, що відомо про хвилі мобілізації та кого можуть призвати до армії, дивіться в інфографіці "Телеграфу".