Укр

Освобождает ли вступление в ТРО от общей мобилизации: четкий ответ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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В Украине идет вторая волна мобилизации Новость обновлена 09 мая 2022, 16:31
В Украине идет вторая волна мобилизации

Контракт с территориальной обороной можно прервать в любой момент

В Украине общая мобилизация продлится до 24 мая, однако призыв военнообязанных в любой момент могут продолжить, учитывая ситуацию на фронтах. Многие граждане интересуются, можно ли вместо службы в армии пойти в территориальную оборону.

"Телеграф" выяснил, чем всеобщая мобилизация отличается от контрактной службы и ТРО.

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Как передает Ассоциация работников Украины, в нашей стране имеется восемь видов военной службы:

  1. срочная военная служба;
  2. военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период;
  3. военная служба по контракту лиц рядового состава;
  4. военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава;
  5. военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты/кафедры/отделения военной подготовки;
  6. военная служба по контракту лиц офицерского состава;
  7. военная служба по призыву лиц офицерского состава;
  8. военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Разница между всеми вышеуказанными видами службы – основание для начала ее прохождения, а также сроки прохождения и основание для увольнения.

Что касается подразделений территориальной обороны, то вступление в них не дает звания военнослужащего и такие лица могут прекратить свои контракты в любой момент. Законом предусмотрено, что расторгнуть контракт можно в одностороннем порядке.

К подразделениям ТРО относятся:

  • органы военного управления, воинские части Сил территориальной обороны ВСУ, укомплектованные в особый период военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом;
  • добровольческие формирования территориальных общин, которые комплектуются лицами, прошедшими отбор и заключившими контракт добровольца территориальной обороны.

Другими словами, подписанный контракт добровольца в ТРО не освобождает от призыва во время мобилизации, то есть заменить службу в армии работой в территориальной обороне невозможно.

Напомним, что 15 марта в Украине началась вторая волна мобилизации, в рамках которой в ряды ВСУ призывают военнослужащих, которые с 2014 года находились на срочной службе или служили по контрактам.

О том, что известно о волнах мобилизации и кого могут привести в армию, смотрите в инфографике "Телеграфа".

Теги:
#Украина #Военная служба #Мобилизация #Призыв в армию #Территориальная оборона
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