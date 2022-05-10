"Той, хто намагатиметься підкорити Україну, сам загине": що говорив Кравчук про війну з росією

Політик мав чітку позицію щодо агресора

У вівторок, 10 травня, перестало битися серце першого президента України Леоніда Кравчука.

"Телеграф" згадує найяскравіші цитати політика про війну з росією.

Перший президент України народився 10 січня 1934 року у селі Великий Житин на Рівненщині у сім’ї селянина. Під час Другої світової війни батько Леоніда Макар був призваний до Червоної армії, а пізніше він загинув на фронті у Білорусі. У результаті Леонід виховувався вітчимом та матір’ю, яка померла від інсульту у 1980 році у рідному селі. Кравчук закінчив Академію суспільних наук при ЦК КПРС, а згодом став кандидатом економічних наук.

З 1970 року Леонід розпочав партійну діяльність, що у результаті привело його до крісла голови Верховної Ради Української РСР. 24 серпня 1991 року під головуванням Леоніда Кравчука Верховна Рада республіки ухвалила постанову та Акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991 року безпартійного Кравчука було обрано президентом України на перших прямих президентських виборах. Через кілька днів він разом із Єльциним та Шушкевичем підписав Біловезьку угоду про припинення існування СРСР.

На дострокових виборах президента України 1994 року Кравчук програв у другому турі Леоніду Кучмі. Після президентства Леоніжд із політики не пішов і кілька разів ставав народним депутатом. Після вторгнення росії в Україну у 2014 році Кравчук став головою громадської організації "Рух за Україну в НАТО", а з 28 липня 2020 по 21 лютого 2022 він був головою контактної групи з врегулювання війни на Донбасі. У 2021 році Кравчук переніс операцію на серці, а потім проходив реабілітацію.

Цитати Кравчука про війну з росією

"Стратегічна лінія росії — знищувати Україну, підпорядкувати собі Україну або зруйнувати Україну ", — зазначав ще рік тому Кравчук.

Кравчук вважав, що з рф безглуздо вести переговори, адже ця країна розуміє лише силу.

" Росія знає лише один шлях обговорення питання — коли її потрібно тиснути. Вона сама всіх тисне, вона не розуміє, що таке обговорення, що таке переговори на демократичних принципах, вона розуміє силу", — говорив у 2021 році Леонід Макарович.

Перший президент України був упевнений, що Україну завоювати не можна, а для агресора все закінчиться смертю.

"Україну підкорити не можна: той, хто спробує підкорити Україну, сам загине", — заявляв минулого року Кравчук.

У 2014 році кравчук заявляв, що готовий йти воювати за Крим, попри похилий вік.

"Військкомат мене вже не покличе. Але я заявляю, що візьму свою рушницю і піду в народне ополчення. Ми свою Землю захищатимемо. Ми свою землю не віддамо ", — говорив тоді перший президент.

Інші цитати Кравчука (всі датовані до повномасштабного вторгнення рф)

"Вона (Росія) любила Україну доти, поки та лежала під нею. Як тільки Україна встала на ноги й сказала, що підемо в інший бік, Росія почала думати, як же нас задушити".

"Навіть якщо уявити, що Росія піде широкомасштабним кроком по Україні та постане питання про окупацію України, це буде останній день життя Росії".

"Ми здали ядерну зброю, а вони дискутують продавати Україні гвинтівки чи ні".

“Ми маємо навчитися жити з країною, яка постійно провокує. Ізраїльтяни навчилися жити з арабським світом. Ми не можемо змінити Росію, можемо навчитися жити разом проти Росії. Немає іншого виходу”.

Нагадаємо, нещодавно помер ще один підписант Біловезької угоди — Станіслав Шушкевич.

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