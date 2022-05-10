"Тот, кто попытается подчинить Украину, сам погибнет": что говорил Кравчук о войне с россией

Политик имел четкую позицию по агрессору

Во вторник, 10 мая, перестало биться сердце первого президента Украины Леонида Кравчука.

"Телеграф" вспоминает самые яркие цитаты политика про войну с россией.

Первый президент Украины родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин на Ровенщине в семье крестьянина. Во время Второй мировой войны отец Леонида Макар был призван в ряды Красной армии, а позже он погиб на фронте в Беларуси. В итоге Леонид воспитывался отчимом и матерью, которая умерла от инсульта в 1980 году в родном селе. Кравчук окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, а затем стал кандидатом экономических наук.

С 1970 года Леонид начал партийную деятельность, что в итоге привело его в кресло председателя Верховного Совета Украинской ССР. 24 августа 1991 года под председательством Леонида Кравчука Верховный Совет республики принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года беспартийный Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах. Через несколько дней он вместе с Ельциным и Шушкевичем подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.

На досрочных выборах президента Украины 1994 года проиграл во втором туре Леониду Кучме. После президентства Кравчук из политики не ушел и несколько раз становился народным депутатом. После вторжения россии в Украину в 2014 году Кравчук стал председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО", а С 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 год он являлся председателем контактной группы по урегулированию войны на Донбассе. В 2021 году Кравчук перенес операцию на сердце, а затем проходил реабилитацию.

Цитаты Кравчука про войну с россией

"Стратегическая линия россии — уничтожать Украину, подчинить себе Украину или разрушить Украину", — отмечал еще год назад Кравчук.

Кравчук считал, что с рф бессмысленно вести переговоры, ведь эта страна понимает только силу.

"Россия знает только один путь обсуждения вопроса – когда ее нужно давить. Она сама всех давит, она не понимает, что такое обсуждение, что такое переговоры на демократических принципах, она понимает силу", — говорил в 2021 году Леонид Макарович.

Первый президент Украины был уверен, что Украину подчинить нельзя, а для агрессора все закончится погибелью.

"Украину подчинить нельзя: тот, кто попытается подчинить Украину, сам погибнет", — заявлял в прошлом году Кравчук.

В 2014 году кравчук заявлял, что готов идти воевать за Крым, несмотря на преклонный возраст.

"Военкомат меня уже не призовет. Но я заявляю, что возьму свое ружье и пойду в народное ополчение. Мы свою Землю будем защищать. Мы свою землю не отдадим", — говорил тогда первый президент.

"Она (Россия) любила Украину до тех пор, пока та лежала под ней. Как только Украина встала на ноги и сказала, что пойдем в другую сторону, Россия начала думать, как же нас задушить".

"Даже если представить, что Россия пойдет широкомасштабным шагом по Украине и встанет вопрос об оккупации Украины, это будет последний день жизни России".

"Мы сдали ядерное оружие, а они дискутируют продавать ли Украине винтовки или нет".

"Мы должны научиться жить со страной, которая постоянно провоцирует. Израильтяне научились жить с арабским миром. Мы не можем изменить Россию, можем научиться жить вместе против России. Нет другого выхода".

Напомним, недавно умер еще один подписант Беловежского соглашения — Станислав Шушкевич.

Ранее сообщалось о смерти главного шпиона россии.