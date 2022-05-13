Ворог готується посилити обстріли на двох ділянках фронту в Україні — Генштаб

Ворог використовує артилерію та авіацію для постійних атак

На ранок 79-го дня повномасштабної війни українські захисники помітили деяку передислокацію російських військ на кордоні з Україною. Противник перекидає нові вогневі установки до Брянської та Курської області — у підготовці до обстрілу прикордонних українських населених пунктів.

Більше деталей повідомили у Генштабі ЗСУ 13 травня, передає "Телеграф".

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Активним напрямом щодо обстрілів з боку Росії залишається Чернігівщина. Українські захисники посилюють оборону прикордонних районів біля Брянської та Курської областей — сподіваючись дати відсіч, якщо росіяни знову підуть в атаку технікою та піхотою. Поки ж очікується винятково використання артилерійського озброєння. З його допомогою створюватимуть додаткові провокації, а також активно обстрілюватимуть населені пункти Чернігівської області.

Авіацію російські окупанти переважно зосереджують на східному фланзі фронту. Особливо "дістається" Маріуполю, де за допомогою авіабомб намагаються зламати дух українських військовослужбовців, котрі залишилися на "Азовсталі".

"Виходячи з заходів щодо евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", — зазначають у щоденному зведенні Генштабу.

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Ворог продовжує блокувати "Азовсталь", сподіваючись взяти Маруїполь під свій контроль повністю. Проте не все складається на сході України так легко і просто, як хотілося б військам супротивника. Наприклад, ворогові, найімовірніше, доведеться відмовитися від спроб працювати на Ізюмському напрямку в Харківській області — про це свідчать свіжі карти боїв.

Також "Телеграф" розповідав, що змінилося у ракетних атаках росіян і які боєприпаси ворог починає активніше використовувати.