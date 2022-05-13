Привезти "євробляху" з-за кордону: які моделі авто подешевшали найбільше

Розцінки на вживані авто стали меншими

Через війну в Україні та гостру потребу військових та тих, хто їм допомагає, у транспортних засобах в країні з 5 квітня запрацювала процедура пільгового розмитнення автомобілів, яку вже найближчим часом планують скасувати. Поки цього не сталося, "Телеграф" вирішив розібратися, які автомобілі вигідніше привозити з-за кордону під час дії нульового розмитнення.

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Як пише видання "Radiotrek", ціни в європейських країнах впали здебільшого на вживані автівки 2009-2014 років випуску.

До прикладу, автомобіль марки Skoda Octavia останнім часом став дешевшим приблизно на 400 доларів. Наразі машину в хорошому стані можна придбати, якщо у вашому гаманці є близько 9 тисяч доларів.

Розцінки впали й на автомобілі німецької фірми Volkswagen. За модель Jetta або Passat 2009-2014 років випуску потрібно буде викласти на 500-600 доларів менше. Упродовж останніх місяців ціна на ці машини впала приблизно до 9,4 — 11,1 тисячі доларів.

Досить популярний серед українців Renault Megane впав в ціні аж на 700 доларів. Тепер автівку цієї марки у дуже хорошому технічному стані можна купити за 8,3 тисячі доларів.

Найбільше ціна впала на автомобілі корейського виробництва. Так, Hyundai Sonata за кордоном зменшився в ціні майже на 900 доларів. Легковик-кореець зараз вартує не більше 9,4 тисячі доларів, хоча ще на початку 2022 року його ціна складала близько 10,3 тисячі доларів.

Варто відзначити, що легкові автомобілі 2000-2008 років випуску стали значно дорожчими.

Найвигіднішими для українців зараз можуть бути лише машини марок Renault Megane та Daewoo Lanos.

Що стосується моделей 2015-2021 років випуску, то придивлятися краще до Ford Focus, ціна якого зменшилася за кордоном приблизно на три сотні американських доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні частково обмежили умови ввезення "євроблях" з-за кордону. Відтепер вживані автомобілі можна перевезти через український кордон лише через три пункти пропуску.