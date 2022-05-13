За кого усі роки голосував Маріуполь? Відомий телеведучий поплатився за слова про мешканців блокадного міста

Після публікації про електрольні уподобання Маріуполя Дроздову радять задуматися про еміграцію

Український журналіст та ведучий Остап Дроздов викликав хвилю негативу в мережі через публікацію про мешканців Маріуполя, який наразі Міноборони України вважає за неможливе деблокувати військовим шляхом. Як передає "Телеграф", опублікована Дроздовим статистика про голосування маріупольців на виборах обурила багатьох його колег та інших користувачів.

Так, Остап Дроздов на своїй сторінці у Facebook опублікував посаду про те, за кого з політиків голосували жителі Маріуполя у різні роки.

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Зокрема, він наводить дані про те, яких кандидатів у президенти України підтримували городяни:

Кравчук — 71% (1991 рік),

Кучма — 79% (1994),

Кучма – 39%, Симоненко – 30% (1999),

Янукович — від 91% до 97% у всіх турах (2004 рік),

Янукович — 83% і 94% у двох турах (2010),

Порошенко – 42%, Тігіпко – 19% (2014),

Бойко у першому турі – 31%, Зеленський у другому турі – 91% (2019).

Крім того, Дроздов називає серед фаворитів-партій серед мешканців Маріуполя "Партію Регіонів", "Оппоблок", "ОПЗЖ".

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Однак у коментарях багато хто обурений постом Дроздова. На їхню думку, зіставлення результатів виборів у Маріуполі та те, як росія знищила місто, недоречний пошук причинно-наслідкових зв’язків.

Серед тих, кого зачепила позиція Дроздова, й відома маріупольська волонтерка Галина Однорог (відома у соцмережі як Маша Українська). Вона звернула увагу на те, що ведучий не врахував показники про кількість учасників у виборах.

"Ви не написали найголовніше! Який відсоток маріупольців ходив на вибори! Це від 32% до 48% максимум населення Маріуполя! Тобто люди були зневірені, вони вважали, що "все вирішено за них" і тому більшість маріупольців не голосувала взагалі. Я сама з Маріуполя, і я не дам нікому ганьбити своє місто та своїх людей, подобається це комусь чи ні!" – йдеться у коментарі маріупольської волонтерки.

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Український журналіст і політоглядач Денис Казанський у коментарі до публікації зазначає, що, ймовірно, за логікою Дроздова, питання мають виникнути і до інших населених пунктів України, які постраждали від дій російських військових.

"А Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Тростянець, як голосували?" — Запитує Казанський.

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Журналіст Дмитро Раєвський на своїй сторінці у Facebook у відповідь на пост Дроздова анонсував інтерв’ю з жителем Маріуполя, чоловіка з інвалідністю, якому багато чого довелося пережити через напад рф. Під час одного обстрілу уламок розпоров матрац у кімнаті маріупольця: він вкривався ним, бо через хворобу не встиг сховатися в підвалі. А одного разу їх із дружиною мало не розстріляв кадировець.

"Якось зовсім забув запитати в нього, за кого він голосував у 1999 році. Натомість дізнався, як його дружина в підвалі годувала навіть глибоко ватних стареньких і виносила з-під них відра. Тому що вона людина. Як і мужики, які отримували осколкові поранення, намагаючись на вогнищі у дворі приготувати їжі на весь під’їзд, незалежно від того, хто за кого голосував. А Остап Дроздов — черв’як. Якому настав час після таких постів подумати про еміграцію. Бо ми все запам'ятаємо," — висловився Раєвський.

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Негативною на пост Дроздова була реакція журналіста Євгена Спіріна. За його словами, ведучому самому слід пожити в блокадному Маріуполі та Попасній, або ж подивитися в очі героям "Азовсталі".

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Додамо, що в коментарях багато хто підкреслює: озвучені Дроздовим дані не можна співвідносити з тим, як російські війська руйнують Маріуполь та вбивають його мешканців. Також деякі користувачі порівняли висловлене Дроздовим з думкою, коли жертв зґвалтування звинувачують у тому, що з ними трапилося.

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Варто додати, що зустрічаються й коментуючі, які поділяють позицію автора посту та вважають, що такі факти важливо озвучувати й враховувати.

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Нагадаємо, Маріуполь у центрі уваги не лише України, а й світової спільноти. На заводі "Азовсталь" у російській облозі все ще залишаються українські військовослужбовці. За словами президента Володимира Зеленського, до питання порятунку наших бійців підключилася низка країн.

Тим часом, окупанти в Маріуполі буквально на руїнах міста та кістках загиблих мешканців влаштували "свято" 9 травня. З цієї нагоди у зруйнованому Маріуполі засвітився ватажок бойовиків "ДНР" деніс пушилін.