За кого все годы голосовал Мариуполь? Известный телеведущий поплатился за слова о жителях блокадного города

После публикации об электральных предпочтениях Мариуполя Дроздову советуют задуматься об эмиграции

Украинский журналист и ведущий Остап Дроздов вызвал волну негатива в сети из-за публикации о жителях Мариуполя, который в данный момент Минобороны Украины считает невозможным деблокировать военным путем. Как передает "Телеграф", опубликованная Дроздовым статистика о голосовании мариупольцев на выборах возмутила многих его коллег и других пользователей.

Так, Остап Дроздов на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, за кого из политиков голосовали жители Мариуполя в разные годы.

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В частности, он приводит данные о том, каких кандидатов в президенты Украины поддерживали горожане:

Кравчук — 71% (1991 год),

Кучма — 79% (1994),

Кучма — 39%, Симоненко — 30% (1999),

Янукович — от 91% до 97% во всех турах (2004 год),

Янукович — 83% и 94% в двух турах (2010),

Порошенко — 42%, Тігіпко — 19% (2014),

Бойко в первом туре — 31%, Зеленский во втором туре — 91% (2019).

Кроме того, Дроздов называет среди фаворитов-партий среди жителей Мариуполя "Партию Регионов", "Оппоблок", "ОПЗЖ".

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Однако в комментариях к посту многие возмущены постом Дроздова. По их мнению, сопоставление результатов выборов в Мариуполе и то, как россия уничтожила город — неуместный поиск причинно-следственных связей.

Среди тех, кого задела позиция Дроздова, и известная мариупольская волонтерка Галина Однорог (известная в соцсети как Маша Украинская). Она обратила внимание на то, что ведущий не учел показатели участвующих в выборах.

"Вы не написали самое главное! Какой процент мариупольцев ходил на выборы! Это от 32% до 48% максимум населения Мариуполя! То есть люди были отчаявшиеся, они считали, что "все решено за них" и потому большинство мариупольцев не голосовало вообще. Я сама из Мариуполя, и я не дам никому позорить свой город и своих людей, нравится это кому-то или нет!" – говорится в комментарии мариупольской волонтерки.

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Украинский журналист и политобозреватель Денис Казанский в комментарии к публикации отмечает, что, вероятно, по логике Дроздова, вопросы должны возникнуть и к ряду других населенных пунктов Украины, пострадавших от действий российских военных.

"А Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Тростянец, как голосовали?" – спрашивает Казанский.

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Журналист Дмитрий Раевский на своей странице в Facebook в ответ на пост Дроздова анонсировал интервью с жителем Мариуполя, имеющим инвалидность, которому многое пришлось пережить из-за нападения рф. Во время одного обстрела осколок распорол матрас в комнате мариупольца: он укрывался им, так-как из-за болезни не успел спрятаться в подвале. А однажды их с женой чуть не расстрелял кадыровец.

"Как-то совсем забыл спросить у него, за кого он голосовал в 1999 году. Зато узнал, как его жена в подвале кормила даже глубоко ватных старушек и выносила из-под них ведра. Потому что она — человек. Как и мужики, которые получали осколочные ранения, пытаясь на костре во дворе приготовить еды на весь подъезд, независимо от того, кто за кого голосовал. А Остап Дроздов — червь. Которому пора бы после таких постов подумать про эмиграцию. Потому что мы всё запомним", — высказался Раевский.

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Негативной на пост Дроздова была и реакция журналиста Евгения Спирина. По его словам, ведущему самому следовало бы пожить в блокадном Мариуполе и Попасной, или же посмотреть в глаза героям "Азовстали".

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Добавим, что в комментариях многие подчеркивают: озвученные Дроздовом данные нельзя соотносить с тем, как российские войска разрушают Мариуполь и убивают его жителей. Также некоторые пользователи сравнили высказанное Дроздовым с мнением, когда жертв изнасилования обвиняют в том, что с ними случилось.

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Стоит добавить, что встречаются и комментирующие, которые разделяют позицию автора поста и считая, что такие факты важно озвучивать и учитывать.

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Напомним, Мариуполь остается в центре внимания не только Украины, но и мирового сообщества. На заводе "Азовсталь" в российской осаде все еще остаются украинские военнослужащие. По словам президента Владимира Зеленского, к вопросу спасения наших бойцов подключился ряд стран.

Тем временем, оккупанты в Мариуполе буквально на руинах города и костях погибших жителей устроили "праздник" 9 мая. По этому случаю в разрушенном Мариуполе засветился главарь боевиков "ДНР" денис пушилин.