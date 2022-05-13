Велика сімка виділить величезну суму для України: подробиці

Демократичний світ допоможе відновити інфраструктуру в Україні

Країни Заходу хочуть надати Україні, на території якої вже 79 днів йдуть бої після повномасштабного вторгнення рф велику фінансову підтримку.

Про це повідомляє spiegel.

За інформацією джерела, провідні держави планують масштабну фінансову підтримку України. На зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі (Німеччина) наступного тижня вони хочуть ініціювати бюджетну підтримку для країни, що воює, у розмірі майже 30 мільярдів євро.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пропонує, щоб країни G7 передали Україні заарештовані російські суверенні активи.

"У Німеччині Дмитро Кулеба закликав міністрів закордонних справ країн G7 передати Україні заарештовані російські суверенні активи для відновлення зруйнованої Росією української інфраструктури. Йдеться про сотні мільярдів доларів та євро. Росія має заплатити за свою агресію", — написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Великої сімки запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російську федерацію мають змусити виплатити Україні контрибуцію.