Готуються до війни з Україною? Білоруські війська активізувалися біля кордонів

Білоруські військові несподівано розпочали тренування

Загроза приєднання військ Білорусі до війни проти України нікуди не зникла. Останнім часом українська розвідка зафіксувала підвищену активність збройних сил Республіки у Брестській та Гомельській областях, які межують з Україною.

Про це у вівторок, 17 травня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Зазначається, що білоруські військові у Брестській та Гомельській областях виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону. Крім того, там тривають заходи з перевірки бойової готовності підрозділів.

Так, на одному з полігонів зафіксували тренування білоруських військ у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.

Також Генштаб зазначає, що з боку Білорусі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури на території України.

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Нагадаємо, що перекидання білоруських військ до кордону з Україною зафіксували на початку травня. Військові експерти зійшлися на думці, що це може свідчити про чергову багатоходівку, задуману диктатором володимиром путіним. А на думку військового експерта Олега Жданова, Україні не слід втрачати пильності та бути готовою, у разі потреби, дати відсіч на північному фронті.

А вже 10 травня пособник тероризму та невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко побачив загрозу для країни, після чого Міноборони Республіки заявило про, що це спонукало їх вжити відповідних заходів, у тому числі розпочати другий етап перевірки сил швидкого реагування.