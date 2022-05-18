Окупанти зібралися в наступ відразу за низкою напрямків (мапа)

Ворог не залишає спроб зробити прорив на Донбасі

На ранок середи, 18 травня, найгарячішим відрізком фронту залишається частково окупований росіянами Донбас. Як свідчать свіжі карти боїв, загарбники сподіваються атакувати Донеччину та Луганщину одразу з кількох сторін, а також планують просунутися у бік Запоріжжя.

Більш детально про плани окупантів розповіли у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.

Актуальні факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Населений пункт Довгеньке в Ізюмському районі атакується росіянами, котрі намагаються просунутися на Слов’янському напрямку. Для цього окупанти використовують реактивну та стовбурову артилерію.

Також активно працюють загарбники і поряд із Донецьком. Тут активні бої ведуться в районі Лиманського, Бахмутського, Сєверодонецького, Курахівського та Авдіївського напрямків.

Карта підготовлюваних росіянами наступів на Донбас

Під Лиманом противник намагається наступати, щоб заблокувати населений пункт із півночі, а також повністю окупувати Дробишеве.

Бахмут і Сєверодонецьк переважно страждають від авіаційних атак. Щоб вони були більш смертоносними, активно використовуються бойові гелікоптери — розвідка нарахувала їх щонайменше п’ятнадцять лише на Луганщині.

Також активними залишаються Запорізький та Новопавлівський напрямки. Тут ворожі війська готуються наступати у напрямку населених пунктів Пологи — Оріхів.

Також у Запорізькій області росіяни постійно працюють над посиленням психологічного тиску на місцеве населення. Для цього використовуються різні способи — від залякувань та викрадень до роботи завезених "шептунів".

Нагадаємо, раніше ми писали, якою є ситуація на півдні країни і як українські військові протистоять армії Росії на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.