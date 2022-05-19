Саміт друзів путіна: в Україні пояснили, чи реальна нова загроза

Так звані партнери путіна побояться йти проти світу, щоб йому допомогти

У Москві 16 травня вперше від початку війни в Україні пройшов саміт Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього заходу стало зрозуміло, що жодна з країн, які кривавий диктатор володимир путін вважає союзниками, не наважиться воювати проти України на боці росіян.

Таку думку висловив колишній радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в інтерв’ю "Телеграфу".

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За словами Шкіряка, саміт ОДКБ більше нагадував "сходняк" і виглядав він дуже комічно.

"Варто було тільки подивитись на обличчя учасників під час промови путіна, щоб зрозуміти їхнє відношення до путіна і до війни. Щодо можливої їхньої участі — то жодних змін у театрі військових дій не відбудеться, навіть у разі залучення будь-якої з цих країн до бойових дій. Але, я думаю, що жодна з них не наважиться зробити цей злочинний крок", — повідомив колишній радник голови МВС.

Він зазначив, що за допомогу російському диктатору у збройній агресії проти України кожній з країн ОДКБ загрожують жорсткі санкції від усього цивілізованого світу і для них це стане катастрофою. Ба більше, більшість з представників цієї організації вже зараз розуміють, що путін вже програв війну.

Прокоментував Шкіряк і можливість приєднання військ Білорусі до війни проти України.

"А от щодо Білорусі, то я думаю, Лукашенко не наважиться надати свої війська для наземного наступу. По-перше, переважна більшість білорусів виступає проти війни, по-друге, білоруська армія не готова брати в ній участь. Вони усвідомлюють, що в Україні їх чекає смерть, бо вони не мають бойового досвіду. Білоруси не проковтнуть це так, як росіяни. Хоча Лукашенко навіть без цього вже зараз є військовим злочинцем. Оскільки саме з території Білорусі була здійснена спроба прориву на Київ і з території його країни наносяться удари ракетами", — резюмував Зорян Шкіряк.

ДОВІДКА: Згадана ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) є військово-політичною міжнародною організацією, до якої, крім Казахстану, Білорусі та РФ, входять також Вірменія, Киргизстан та Таджикистан. За даними з відкритих джерел, цей союз був створений нібито для протидії загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, однак Росія намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО, при цьому використовуючи організацію для розповсюдження свого ж впливу. З грудня 2004-го ОДКБ має статус спостерігача Генеральної асамблеї ООН.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вівторок, 10 травня, влада Білорусі заявила про те, що для їхньої країни "існує загроза" і почала розгортати війська, у тому числі й сил швидкого реагування. В Офісі президента розповіли, чи становлять білоруські війська загрозу для України.